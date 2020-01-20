Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине

Globallookpress В Кремле позитивно рассматривают прошедшую в Берлине конференцию по Ливии. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на конференции был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в Ливии, а теперь работу продолжат под эгидой ООН.
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В Кремле назвали позитивными итоги берлинской конференции по Ливии

Комсомольская правда06:58

В Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии

RT на русском06:21

Кремль позитивно оценил итоги берлинской конференции по Ливии

Коммерсантъ06:21

В Кремле позитивно оценивают итоги берлинской конференции по Ливии

News.ru06:13

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

РИА Новости06:01

Кремль заявил о важном шаге в сторону урегулирования на встрече по Ливии

РБК06:25

Косачёв оценил итоги берлинской встречи по урегулированию в Ливии

REGNUM02:40
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Опубликован список лучших фильмов XXI века

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В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»

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Политика

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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
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Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.
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Издательство Sega объявило о запуске инициативы Sonic 2020, в рамках которой будет делиться новостями о Сонике и связанных с ним проектах 20-го числа каждого месяца вплоть до конца 2020 года.
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Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
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СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

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Появилась информация о возможной отставке Юрия Чайки

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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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