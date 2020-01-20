Globallookpress В Кремле позитивно рассматривают прошедшую в Берлине конференцию по Ливии. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на конференции был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в Ливии, а теперь работу продолжат под эгидой ООН.

В Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине

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