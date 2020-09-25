В Кремле оценили необходимость введения ограничений из-за коронавируса
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За минувшие сутки в стране выявили 7212 случаев COVID-19, из них 1560 — в Москве, что стало максимумом с 12 июня. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 136 048 человек, из них больше 20 тысяч погибли, 934 тысячам удалось победить инфекцию.В источнике
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