За минувшие сутки в стране выявили 7212 случаев COVID-19, из них 1560 — в Москве, что стало максимумом с 12 июня. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 136 048 человек, из них больше 20 тысяч погибли, 934 тысячам удалось победить инфекцию.