В Кремле оценили необходимость звать ветеранов Великой Отечественной войны на День Победы 9 мая в связи с распространением коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их участие в праздничных мероприятиях нецелесообразно. Его слова приводит ТАСС во вторник, 7 апреля.

В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы

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