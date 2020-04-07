Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы
В Кремле оценили необходимость звать ветеранов Великой Отечественной войны на День Победы 9 мая в связи с распространением коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их участие в праздничных мероприятиях нецелесообразно. Его слова приводит ТАСС во вторник, 7 апреля.
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Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса
Комсомольская правда05:55
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