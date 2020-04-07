Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы

В Кремле оценили необходимость звать ветеранов Великой Отечественной войны на День Победы 9 мая в связи с распространением коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их участие в праздничных мероприятиях нецелесообразно. Его слова приводит ТАСС во вторник, 7 апреля.
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В Кремле оценили необходимость звать ветеранов на День Победы

Lenta.ru06:18

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

РИА Новости05:47

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в торжествах 9 мая

Интерфакс06:10

Кремль: Участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9-го мая для них рискованно из-за коронавируса

Эхо Москвы11:00

Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса

Комсомольская правда05:55

Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздновании Дня Победы

ТАСС05:48

Кремль счел нецелесообразным участие ветеранов в мероприятиях 9 мая

РБК06:18
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Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Ин-спейс.ру 01:12
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Политика

Путин назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но совершенно не безнадежной.
Lenta.ru 11:12
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Коронавирус обнаружен в шести городах и районах Ростовской области

Ростов-на-Дону, 7 апреля 2020, 18:10 — REGNUM Заболевшие коронавирусной пневмонией жители Ростовской области заразились во время зарубежных поездок и посещения неблагополучных субъектов России.
REGNUM 11:10
Политика

Абхазия закрывает границу с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Религия

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Вести.Ru 07:53
Здоровье

Генпрокуратура РФ проверит готовность больниц к пандемии

Генпрокуратура РФ проведет проверку в отечественных больницах на предмет их готовности к пандемии.
Компания 09:20
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

РИА Новости 10:25
Политика

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден

Пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 ещё не пройден, нужно учиться на чужих ошибках, а не на своих, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 09:08
Шоу-бизнес

Стала известна личность умершей в Башкирии пациентки с коронавирусом

Горобзор.ру 05:18
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 11:02
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Инсайдеры журнала People подтвердили, что 65-летний Брюс Уиллис и 57-летняя Деми Мур изолировались от окружающих вместе со своими дочерьми - 28-летней Скаут и 26-летней Таллулой, которая также привела в «укрытие» своего бойфренда Диллона Басса.
ОК! 07:08
Кино

Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев

Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.
Sibnet Новости 07:37
Политика

На Украине могут частично продлить карантин до сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что часть карантинных ограничений будет действовать в стране до сентября текущего года.
Rambler News Service 11:07
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Общество

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 07:27
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Игры

Sony возвращает деньги за предзаказ The Last of Us Part 2

News.ru 08:42
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Минпросвещения запустило онлайн-платформу для дистанционного обучения

Министерство просвещения России запустило онлайн-платформу для дистанционного обучения.
Телеканал Санкт-Петербург 06:02
Армия и оружие

В России подготовят судно-госпиталь из-за пандемии коронавируса

Lenta.ru 07:02
Авто

Топ 5 производителей, автомобили которых не заржавеют

Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
Тарантас Ньюс 10:46
Кино

Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Общество

В Подмосковье расширили список предприятий, которые будут работать

В Подмосковье расширили список предприятий, которые будут работать в режиме повышенной готовности, об этом проинформировали в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
Ugpressa.ru 09:28
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о недопустимости закрытия границ

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление председателя правительства России Михаила Мишустина, призвавшего власти регионов не путать свои полномочия с федеральными и назвавшего закрытие административных границ регионов по решениям местных руководителей недопустимым.
РБК вчера в 13:04
Спорт

Умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

Москва, 7 апреля 2020, 12:17 — REGNUM На 33 году жизни после тяжёлой болезни умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина.
REGNUM 05:17
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