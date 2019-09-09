Политика
Газета.RuВ Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отметил Песков, обмен является прекрасным поводом для осторожного оптимизма в отношениях двух стран.
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Игры
Разработку фанатского ремастера Red Dead Redemption для PC приостановили по требованию Take-Two
Многочисленные находки игроков свидетельствуют о том, что Rockstar Games занята переносом Red Dead Redemption 2 на PC.
3DNews 11:02
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Здоровье
Как вранье влияет на здоровье человека, рассказали ученые
Английские ученые провели тесты по влиянию вранья на состояние здоровья человека.
Московский Комсомолец 11:25
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Политика
Генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников.
RT на русском 12:05
Политика
Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году
Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
REGNUM 11:59
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Политика
Хаджимба переизбран президентом Абхазии
Вести.Ru 06:11
Политика
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин
Госдума создала рабочую группу, которая изучит обращение парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.
Российская газета 11:38
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла условия брачного договора
StarHit.ru 09:30
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы
Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы.
Политическая Экспертиза 10:06
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Общество
Российское призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Общество
В Британии супруги нашли странное существо с клыками и клювом
Венди Грей и Энди Вээр заметили необычное создание 5 сентября у себя на заднем дворе и посадили его в стакан.
RuNews24.ru 01:53
Спорт
ФИДЕ одобрила заявку на проведение турнира претендентов-2020
Президентский совет ФИДЕ одобрил заявку на проведение турнира претендентов в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Аркадия Дворковича.
Спорт-Экспресс 11:19
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно разводится с мужем
Колоритная участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз заявила о расставании со своим мужем Иосифом Оганесяном.
Bimru.ru 06:18
Здоровье
ФСИН отрицает дефицит препаратов для ВИЧ-инфицированных
Напомним, в мае представители «Пациентского контроля» обращались в ФСИН, предупреждая о возможном дефиците ряда препаратов из-за того, что закупки Минздрава срывались.
Коммерсантъ 12:04
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31