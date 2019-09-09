Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отметил Песков, обмен является прекрасным поводом для осторожного оптимизма в отношениях двух стран.

В Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной

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