Политика
Газета.RuВ Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отметил Песков, обмен является прекрасным поводом для осторожного оптимизма в отношениях двух стран.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис аудиокниг
«ВКонтакте» совместно с компанией Biblio запустила новый сервис, предоставляющий пользователям доступ к аудиокнигам.
REGNUM 13:37
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Политика
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
РИА Новости 13:54
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Теннис
Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Компания Apple 10 сентября представит сразу несколько гаджетов на ежегодной презентации, которая состоится в Театре им. Стива Джобса.
Народные новости 09:19
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Происшествия
В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС
Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли решила усыновить очередного ребенка
Как сообщает издание «Woman.ru» сейчас актриса занимается вопросом поиска ребенка, который упрощается благодаря многочисленным связям, в том числе и в ООН.
Bimru.ru 12:27
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Футбол
Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
Sport24.ru 12:16
Наука
Новосибирский ученый создал программу для перевода с языка жестов
Система автоматически переводит азбуку жестов на письменный русский язык Разработанный Алексеем Приходько алгоритм обходится без датчиков и маркеров.
АМИТЕЛ 07:45
Игры
Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК
Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
REGNUM 13:57
Теннис
Теннисист Андерсон больше не выступит в этом сезоне
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон сообщил, что больше не выступит ни на одном турнире в этом году.
Матч ТВ 13:00
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 11:04