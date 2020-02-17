Политика
BFM.ruВ Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
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Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментария, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 07:17
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