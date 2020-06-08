Политика

Российская газетаРоссийская газетаПесков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
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В Кремле усмотрели «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию

Интерфакс06:16

Песков высказался о «технологии» поправки про сроки Путина

Московский Комсомолец05:46

Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию

РИА Новости05:47

Кремль: исследования говорят, что большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию

Вести.Ru05:59

Песков: ситуация пока говорит о превалирующей поддержке поправок в Конституцию

Газета.Ru05:42

Песков заявил, что большинство россиян поддерживают поправки к конституции

ТАСС05:41

Кремль увидел «превалирующую поддержку» поправок к Конституции

РБК05:35
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
2,1K
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
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Политика

Захарова оценила сообщения о «причастности» России к беспорядкам в США

Предположения о «причастности» России к протестам в США являются примером того, что некоторые американские политики не имеют представления о действительной картине событий, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 12:01
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Общество

В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию

С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru 10:58
3,1K
Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
1,2K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Общество

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
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Путешествия

Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля

Россия готова к постепенному открытию курортного сезона и внутреннего туризма, заявил премьер министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.
Finam.Ru 06:14
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Авто

Acura обновила маленький кроссовер CDX

Кроссовер Acura CDX добавили в модельный ряд четыре года назад.
Motor 09:01
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
262
Общество

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

The GEEK 12:30
Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

RT на русском 12:13
5
Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
59
Общество

Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз

За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз.
РБК 10:54
Политика

Колин Пауэлл сообщил, что Россия не является врагом США

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сообщил, что считает, что Россия не является врагом США.
Накануне.Ru вчера в 17:09
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
35
Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Взгляд.ру вчера в 10:12
7
Происшествия

СК возбудил три уголовных дела из-за фейка о коронавирусе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана из-за фейка о коронавирусе, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:35
7
Общество

Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
АМИТЕЛ 02:18
3,3K
Общество

В Пермском крае инвалид ползла на четвереньках до магазина

АиФ Пермь 09:39
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Происшествия

ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание членов наркогруппировки за приобретение и сбыт кокаина на территории Московского региона.
Газета.Ru 12:11
1
Общество

Врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
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