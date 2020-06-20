Сегодня отношения России и Польши находятся «на самом низшем возможном уровне», что идет во вред интересами обеих стран. Об этом в субботу, 20 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

В Кремле оценили отношения России и Польши

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