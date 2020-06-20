Политика

Суть событийСуть событийВ Кремле оценили отношения России и Польши

Сегодня отношения России и Польши находятся «на самом низшем возможном уровне», что идет во вред интересами обеих стран. Об этом в субботу, 20 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
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Песков оценил уровень российско-польских отношений

РИА Новости09:55

Песков оценил отношения между Россией и Польшей

RT на русском08:08

Песков заявил, что отношения России и Польши находятся на самом низшем уровне

ТАСС07:41

Песков обозначил отношения России и Польши словами «на низшем уровне»

РБК08:03

В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы

Российская газета07:59

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Газета.Ru07:52

Песков оценил уровень отношений России и Польши как низший

Известия08:04
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Общество

В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы

REGNUM 05:10
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости 12:42
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Наука

Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний

Evo-rus.com вчера в 04:05
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Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru 13:10
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Кино

Скончался актер из «Властелина колец» сэр Иэн Холм

Звезда фильмов «Властелин колец» и «Чужой» британский актер сэр Иэн Холм скончался.
Вечерняя Москва вчера в 08:18
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Армия и оружие

Россия получила «таблетку» от авиации НАТО

Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
Территория новостей 05:37
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Армия и оружие

Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными

Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
REGNUM 04:52
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Музыка

Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев

Российский музыкант и композитор Олег Парастаев скончался на 62-м году жизни.
RT на русском 09:03
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Политика

Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 08:58
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Общество

Состоялся релиз The Last of Us: Part II

Матч ТВ вчера в 01:14
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Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
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Политика

Вице-президент США отказался произносить «Black lives matter»

Вице-президент США Майк Пенс отказался произносить фразу «Black Lives Matter». Он подчеркнул, что все жизни имеют значение.
Телеканал 360° 06:59
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка планировала стать губернатором

Газета.Ru 12:36
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Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
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Футбол

«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
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Игры

В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций, это не игра-сервис

Игромания.ру 11:51
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Шоу-бизнес

Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

РИА Новости 12:35
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Футбол

У нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено.
Вести.Ru 13:37
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Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
Российская газета 05:18
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Шоу-бизнес

«Узнать невозможно»: Кудрявцева показала себя до и после фотошопа

Ксения Собчак накануне пожаловалась, что с трудом узнает своих коллег и знакомых в реальной жизни из-за фотошопа.
7Дней.ру 02:00
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