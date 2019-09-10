Политика
Газета.RuВ Кремле оценили отставку Болтона
Песков заявил, что отставка Болтона является внутренним делом Соединенных штатов. Такое заявление пресс-секретарь российского лидера сделал, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле увольнение Болтона с новым шпионским скандалом, разразившимся в США.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Политика
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Армия и оружие
Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой
Венесуэла, проводя военные учения на границе с Колумбией, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию, сообщил президент страны Николас Мадуро.
РИА Новости 19:25
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Космос
Запуск японского космического грузовика к МКС отменен из-за пожара
В Японии отменили запуск космического грузовика к МКС из-за пожара около стартовой площадки.
Вести.Ru 19:58
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС 07:22
Гаджеты
Принтер Polaroid: фотографирует экран и печатает
Как пишет The Verge, этот гаджет позволяет печатать фотографии прямо со смартфона, на котором они сделаны.
TelecomDaily 17:33
Космос
Раскрыта одна из давних тайн галактики-спутника Млечного Пути
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Происшествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Политика
Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома
Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru 20:39
Общество
Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК вчера в 13:44
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Политика
Трамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов.
REGNUM 19:29
Политика
Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова
Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы 19:21
Шоу-бизнес
Билан извинился перед жителями Самары за испорченный концерт
Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города.
URA.Ru вчера в 17:50
Футбол
Взять пять: Россия может досрочно получить путевку на Евро-2020
Уже через месяц россияне могут досрочно оформить выход в финальную часть Евро-2020 по итогам седьмого и восьмого туров квалификационного цикла.
Известия 17:01
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
Daily Storm вчера в 08:30
Происшествия
Более 30 паломников погибли в давке в Ираке
31 человек погиб, еще более 100 пострадали в давке при паломничестве в шиитском городе Кербела в Ираке, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на иракский минздрав.
Интерфакс 16:42
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Политика
В правительстве Японии пройдут перестановки
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чья Либерально-демократическая партия (ЛДП) одержала в июле победу на выборах в верхнюю палату парламента, проведет в среду перестановки в своем правительстве, заменив ряд ключевых министров.
ТАСС 17:09
Футбол
Фан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга
Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города.
Нева Спорт 16:45
Политика
На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа
Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском 03:13
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Культура
Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
RT на русском 18:58
Финансы
Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM 08:44
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Авто
Volkswagen представил новый серийный народный электромобиль ID.3
10 сентября на автосалоне во Франкфурте компания из Вольфсбурга представила новый электрический хэтчбек Volkswagen ID.3.
Ugpressa.ru 13:21