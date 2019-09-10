Политика
Газета.RuВ Кремле оценили отставку Болтона
Песков заявил, что отставка Болтона является внутренним делом Соединенных штатов. Такое заявление пресс-секретарь российского лидера сделал, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле увольнение Болтона с новым шпионским скандалом, разразившимся в США.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 23:35, Вашингтон
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Политика
CNN узнал о списке из десяти кандидатур на замену Болтона
Администрация президента США рассматривает кандидатуры десяти человек на замену Джона Болтона на посту советника президента по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
Интерфакс 21:33
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Экономика
В России увеличат детские пособия
В результате президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты на детей, возраст которых не превышает трех лет.
Газета.Ru вчера в 12:03
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета 16:51
Космос
На МКС впервые в истории замесили цемент
Южный Федеральный 13:37
Авто
Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ
Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.
Автоновости дня 09:09
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Культура
Розенбаума успешно прооперировали в столичной клинике
Российского певца и музыканта, народного артиста РФ Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена.
Life.ru 17:21
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
Коммерсантъ 08 сентября в 02:59
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Происшествия
В США водитель Tesla уснул за рулем во время движения автомобиля
Радио Sputnik 11:10
Гаджеты
Россия лидирует по количеству зараженных Android-смартфонов
Международная антивирусная компания ESET провела исследование, по результатам которого выяснила, какие страны мира оказались в лидерах по числу зараженных устройств.
Ferra 10:09
Общество
Археологи надеются в 2020 году начать новые раскопки в Кремле
Российские археологи ожидают, что в 2020 году смогут начать новые раскопки на территории Кремля, чтобы найти артефакты, относящиеся к временам становления государственности на Руси, сообщил журналистам директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.
РИА Новости 08:05
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту, обвиняя их в коррупции и нарушении прав человека.
РИА Новости 11:21
Политика
Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском 23:11
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Наука
У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров
«Гуру батареи Tesla» и профессор физики из Галифакса Джефф Дан заявил журналистам, что новый аккумулятор прослужит миллион миль (1,6 миллиона километров).
Motor 10:52
Политика
Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии
Глава правящей Либерально-демократической партии Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ провел перестановки в составе руководства партии, объявил на пресс-конференции в штаб-квартире партии генеральный секретарь Тосихиро Никаи, сохранивший свой пост.
РИА Новости 22:03