После подписания "формулы Штайнмайера" все заинтересованные стороны начнут подготовку к саммиту "нормандской четверки", считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил принятие Киевом «формулы Штайнмайера». Мнением по вопросу он поделился в среду, 2 октября. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера».

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