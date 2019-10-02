Политика
Вечерняя МоскваПесков оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил принятие Киевом «формулы Штайнмайера». Мнением по вопросу он поделился в среду, 2 октября. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера».
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После подписания "формулы Штайнмайера" все заинтересованные стороны начнут подготовку к саммиту "нормандской четверки", считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.РИА Новости07:35
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Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
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Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
Lenta.ru 09:21
Армия и оружие
Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
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Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира
Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
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Путин отказался просить у США снятия санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не будет обращаться к США с просьбой отменить или смягчить санкции в отношении России, передает "Интерфакс".
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Конгресс США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin
Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
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Lenta.ru 06:49
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Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
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На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
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Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Политика
Путин раскритиковал выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН.
Lenta.ru 09:11
Здоровье
Парламент Чечни рассмотрит законопроект о запрете электронных сигарет
Парламент Чечни в четверг рассмотрит законопроект об ограничении несовершеннолетним продажи и использования электронных сигарет на территории республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского законодательного собрания.
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Под Камышином через реку переправят танковый батальон
На полигоне Камышинский инженеры мотострелкового соединения ЮВО примут участие в тактическом учении с десантно-штурмовым соединением ВДВ, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе Южного военного округа.
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Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 06:07
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
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В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
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Путин рассказал о тяжелом наследии, которое досталось Зеленскому
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Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
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Тяжелобольного жителя Кургана выписали из тюменского ФЦН и отправили домой умирать
Тяжелобольного парня выписали из Федерального центра нейрохирургии и отправили домой в Курган умирать.
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
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FreeNews-Volga вчера в 09:15
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
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Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»
Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
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