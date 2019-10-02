Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПесков оценил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил принятие Киевом «формулы Штайнмайера». Мнением по вопросу он поделился в среду, 2 октября. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера».
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера»

После подписания "формулы Штайнмайера" все заинтересованные стороны начнут подготовку к саммиту "нормандской четверки", считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости07:35

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера»

РИА Новости07:35

Кремль оценил подписание «формулы Штайнмайера»

РБК06:58

Песков прокомментировал ситуацию с саммитом «нормандской четвёрки»

RT на русском06:21

В Кремле назвали позитивным фактом подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

ТАСС06:39

В Кремле оценили возможность проведения саммита в «нормандском формате»

Московский Комсомолец06:20

В Кремле оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru05:56

Кремль ожидает ясности по саммиту в «нормандском формате» в ближайшее время

Коммерсантъ06:46
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Политика

Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Здоровье

Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
Lenta.ru 09:21
Армия и оружие

Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Вести.Ru 09:10
Происшествия

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира

Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург 09:13
Политика

Путин отказался просить у США снятия санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не будет обращаться к США с просьбой отменить или смягчить санкции в отношении России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:03
Происшествия

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
Авто

Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia

Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
Армия и оружие

Конгресс США одобрил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

Конгресс США одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня вчера в 15:57
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru 30 сентября в 10:19
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Общество

Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

РБК 06:14
Политика

На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов

Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Политика

Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ

Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Политика

Путин раскритиковал выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН.
Lenta.ru 09:11
Здоровье

Парламент Чечни рассмотрит законопроект о запрете электронных сигарет

Парламент Чечни в четверг рассмотрит законопроект об ограничении несовершеннолетним продажи и использования электронных сигарет на территории республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского законодательного собрания.
РИА Новости 07:18
Армия и оружие

Под Камышином через реку переправят танковый батальон

На полигоне Камышинский инженеры мотострелкового соединения ЮВО примут участие в тактическом учении с десантно-штурмовым соединением ВДВ, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе Южного военного округа.
Newdaypost.ru 03:25
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 06:07
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество

В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП

ТАСС 08:42
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Политика

Путин рассказал о тяжелом наследии, которое досталось Зеленскому

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
РИА Новости 09:18
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Здоровье

Тяжелобольного жителя Кургана выписали из тюменского ФЦН и отправили домой умирать

Тяжелобольного парня выписали из Федерального центра нейрохирургии и отправили домой в Курган умирать.
Вслух.Ру 06:44
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Общество

Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир

Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Транспорт

Собянин открыл новый пригородный павильон на Белорусском вокзале

Москва 24 07:33
Политика

Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»

Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Взгляд.ру 09:00
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