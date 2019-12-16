Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Они касаются децентрализации власти.

В Кремле отреагировали на проект децентрализации власти на Украине

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