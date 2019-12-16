В Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации власти на Украине, который размещен на сайте Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В Кремле оценили проект о децентрализации власти на Украине

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