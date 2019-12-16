Политика
Москва 24В Кремле оценили проект о децентрализации власти на Украине
В Кремле прокомментировали законопроект о децентрализации власти на Украине, который размещен на сайте Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Происшествия
В Нацполиции заявляют, что обыски в квартире Антіна
Forwarded from Klymenko Time В Нацполиции заявляют, что обыски в квартире Антіна Мухарского не были связаны с делом убийства журналиста Павла Шеремета.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Футбол
Определились пары плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Здоровье
Врач перечислил ошибки при лечении больного горла
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, как правильно лечить больное горло.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк игры Gothic
Напомним, что оригинальная Gothic вышла в 2001 году.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета согласилась сотрудничать со следствием
Волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, согласилась сотрудничать со следствием.
Политика
Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией
Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов пришел к телеведущей Дане Борисовой с полицией и врачами, чтобы забрать 12-летнюю дочь.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти Китая выразили протест и сделали соответствующее представление США после выдворения китайских дипломатов.
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Рубин»
Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
Политика
Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя
Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя по Украине, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
Путин заявил об укреплении позиций России на мировом рынке вооружений
Позиции России на мировом рынке вооружений укрепляются, заявил президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Законопроект о Brexit будет внесен в британский парламент 2 декабря
Законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) будет внесен в британский парламент 20 декабря.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.