Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни

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