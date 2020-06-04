Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни

Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Коммерсантъ05:48

Песков переадресовал вопрос о сроках возвращения России к нормальной жизни

Газета.Ru05:16

В Кремле прокомментировали прогноз Собянина о возврате к прежней жизни

РБК05:30

Кремль оценил прогноз Собянина по коронавирусу

Московский Комсомолец05:25

Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, заявил Песков

РИА Новости05:25

Кремль прокомментировал прогноз Собянина по возвращению к нормальной жизни

Lenta.ru05:19

Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России улучшается

ТАСС05:39
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Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
2
Общество

В МЧС нашли решение по ликвидации утечки топлива в Норильске

Авторадио 02:03
221
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
3,3K
Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
62
Гаджеты

В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон

Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
24
Общество

Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса

Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph.
REGNUM 06:43
60
Общество

Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском 14:57
459
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
18
Авто

Jeep официально представил Jeep Compass для Европы

Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe 09:58
Политика

Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
1,2K
Происшествия

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле

На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
8
Экономика

ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров

Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
1,2K
Экономика

Основатель Wildberries обратилась к Путину

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук планирует построить бизнес-технопарки в регионах России.
BFM.ru 07:37
6
Наука

Разработан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии

Evo-rus.com 13:55
16
Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
479
Общество

Спрос на большинство профессий упал из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавируса обрушился спрос на большинство профессий.
Коммерсантъ 09:41
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
2K
Здоровье

Дерматолог рассказал о болезнях, спровоцированных масочным режимом

Введение масочного режима в некоторых регионах России стало причиной появления у людей болезней, которые уже давно не встречались.
Актуальные Новости 11:53
7
Общество

Серверы GTA Online и Red Dead Online временно отключат из-за событий в США

Вашингтон, 4 июня 2020, 20:58 — REGNUM Разработчики Grand Theft Auto Online и Red Dead Online временно отключат серверы игр, чтобы почтить память Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, чья смерть от рук полицейских стала причиной расовых беспорядков в США.
REGNUM 13:58
8
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
6
Наука

Коронавирус может размножаться в клетках сердца

Исследователи смогли выяснить, что коронавирусная инфекция способна эффективно размножаться даже в клетках сердца.
Discover24 вчера в 03:46
120
Общество

В России хотят ввести новый штраф для водителей

Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
195
Политика

Путин готовит обращение к россиянам после голосования по Конституции

Глава России Владимир Путин планирует выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
ProstoProSport 07:42
3K
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
927
Экономика

В Совфеде предложили списать россиянам долги по кредитам

Член Совета федерации Владимир Кравченко предложил обсудить возможность предоставить россиянам возможность воспользоваться кредитной амнистией.
Бизнес и территория вчера в 09:07
377
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
101
Экономика

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
14
Кино

Объявлены номинанты телевизионной премии BAFTA

Piter.tv 05:01
10
Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
6
Общество

Власти Кубани продлили карантин до 21 июня

ТАСС информирует, что некоторые послабления все же будут: с 6 июня разрешается посещение набережных, скверов и парков, хотя аттракционы по-прежнему останутся недоступными.
Тонкости туризма 07:18
62
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