Коронавирус
Экономика сегодняВ Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни
Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Гаджеты
В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.
Astera 05:10
Общество
Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph.
REGNUM 06:43
Общество
Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске
Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
RT на русском 14:57
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
Авто
Jeep официально представил Jeep Compass для Европы
Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe 09:58
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Экономика
Основатель Wildberries обратилась к Путину
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук планирует построить бизнес-технопарки в регионах России.
BFM.ru 07:37
Наука
Разработан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии
Evo-rus.com 13:55
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Общество
Спрос на большинство профессий упал из-за коронавируса
На фоне пандемии коронавируса обрушился спрос на большинство профессий.
Коммерсантъ 09:41
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Здоровье
Дерматолог рассказал о болезнях, спровоцированных масочным режимом
Введение масочного режима в некоторых регионах России стало причиной появления у людей болезней, которые уже давно не встречались.
Актуальные Новости 11:53
Общество
Серверы GTA Online и Red Dead Online временно отключат из-за событий в США
Вашингтон, 4 июня 2020, 20:58 — REGNUM Разработчики Grand Theft Auto Online и Red Dead Online временно отключат серверы игр, чтобы почтить память Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, чья смерть от рук полицейских стала причиной расовых беспорядков в США.
REGNUM 13:58
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Наука
Коронавирус может размножаться в клетках сердца
Исследователи смогли выяснить, что коронавирусная инфекция способна эффективно размножаться даже в клетках сердца.
Discover24 вчера в 03:46
Общество
В России хотят ввести новый штраф для водителей
Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
Политика
Путин готовит обращение к россиянам после голосования по Конституции
Глава России Владимир Путин планирует выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
ProstoProSport 07:42
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Экономика
В Совфеде предложили списать россиянам долги по кредитам
Член Совета федерации Владимир Кравченко предложил обсудить возможность предоставить россиянам возможность воспользоваться кредитной амнистией.
Бизнес и территория вчера в 09:07
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Экономика
Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам
Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
Кино
Объявлены номинанты телевизионной премии BAFTA
Piter.tv 05:01
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Общество
Власти Кубани продлили карантин до 21 июня
ТАСС информирует, что некоторые послабления все же будут: с 6 июня разрешается посещение набережных, скверов и парков, хотя аттракционы по-прежнему останутся недоступными.
Тонкости туризма 07:18