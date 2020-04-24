Экономика
Live24Экономисты Deutsche Bank оценили сроки исчерпания российского ФНБ
Экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошки в интервью для РБК сделали прогноз, согласно которому ликвид ФНБ Минфина может быть исчерпан в срок, едва превышающий два года. Подобный факт будет справедлив в том случае, если нефть Urals будет иметь ценник в 15$ за баррель.
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Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
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Газета.Ru 09:58
Общество
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Заразившийся коронавирусом заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в Боткинской инфекционной больнице, сообщает ТАСС.
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
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Технологии
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Тимур Садыков, являющийся профессором и заведующим лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитиики при РЭУ имени Г. В. Плеханова, сообщает, что смартфон может стать потенциальным источником заражения коронавирусом.
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Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
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РИА Новости 09:59
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REGNUM 11:30
Общество
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Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
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Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
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Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Политика
Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
В России решили упростить процедуру получения гражданства для иностранцев. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 24 апреля в 10:00
Футбол
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Газета.Ru 03:59
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Общество
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News.ru 24 апреля в 07:39
Общество
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Газета.Ru 09:23
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В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 09:23
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
Происшествия
В Туле скончался врач с подтвержденным коронавирусом
В Туле скончался врач-терапевт, у которого был подтвержден коронавирус, сообщает региональное правительство на странице в "ВКонтакте".
Газета.Ru вчера в 16:50
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Культура
В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
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РИА Новости 11:03
Здоровье
Заразившийся коронавирусом врач-онколог умер в Белгороде
Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
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Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Общество
Жителям Сербии запретили покидать дома с 30 апреля до 4 мая
Правительство Сербии приняло решение о запрете гражданам покидать дома с 30 апреля до 4 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
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Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
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Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
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РЕН ТВ вчера в 20:14
Политика
Зеленский предложил развить Чернобыль для привлечения туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать план по развитию Чернобыльской зоны для привлечения туризма, пишет пресс-служба офиса президента.
Газета.Ru 10:55
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Диана Гурцкая опубликовала свои детские фото без очков
Диана Гурцкая в Instagram опубликовали свои детские фото, на которых запечатлена без очков.
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