Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

Экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошки в интервью для РБК сделали прогноз, согласно которому ликвид ФНБ Минфина может быть исчерпан в срок, едва превышающий два года. Подобный факт будет справедлив в том случае, если нефть Urals будет иметь ценник в 15$ за баррель.

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