Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет. По мнению Пескова, в настоящее время все прогнозы нужно принимать с огромным допуском.
Читать в источнике
Комментировать1,8K
с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

Подробнее о событии

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ruвчера в 10:39

При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвывчера в 11:21

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Коммерсантъвчера в 06:35

Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года

Lenta.ruвчера в 06:36

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новостивчера в 06:25

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАССвчера в 06:49

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:01, Ашберн

Комментарии

Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС вчера в 07:33
222
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
42
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
72
Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 23 апреля в 09:01
768
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
113
Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
68
Общество

Стройка в Белокаменке продолжится

Большое Радио 23 апреля в 07:40
6
Экономика

Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года

Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
73
Общество

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
Невские Новости вчера в 18:51
57
Здоровье

Как будем отдыхать на майских праздниках в России в 2020 году

Как отдыхаем на майские в России в 2020 году Но, как уже было сказано, выходные у россиян на майские праздники будут.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:48
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
350
Космос

Рой мух-роботов отправит NASA на Марс

Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 22 апреля в 15:29
1
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
208
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 23 апреля в 07:11
3,1K
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
29
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:02
39
Политика

Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
Известия вчера в 08:09
2
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
330
Политика

СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР

Видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была пройти в пятницу, 24 апреля, была отложена в последнюю минуту из-за спора США и Китая по поводу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 01:09
4
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
6
Общество

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

В США в возрасте 52 лет скончался актер Дмитрий Дьяченко, известный по фильму "Запретная зона" (Chernobyl Diaries, 2012).
Газета.Ru 01:34
1
Общество

Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
233
Общество

Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан

Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ вчера в 13:11
45
Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
136
Экономика

Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
3,7K
Происшествия

В Екатеринбурге столкнулись автобус и легковой автомобиль

РИА Новости 00:52
Здоровье

Омский минздрав озвучил свежие данные по коронавирусу

В Минздраве по Омской области сообщили данные по заболевамости коронавирусной инфекцией.
РИА СуперОмск 00:58
3
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
1,3K
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова экстренно обратилась к врачам с режущей болью

Слово и Дело 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное