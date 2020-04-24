Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет. По мнению Пескова, в настоящее время все прогнозы нужно принимать с огромным допуском.

В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Политика Politico: в США могут сменить главу Минздрава Администрация президента США рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения Алекса Азара, сообщает Politico со ссылкой на источники. 18

Общество Число заболевших коронавирусом в России достигло 80 тысяч Всего на сегодня в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса. Зафиксировано 747 смертей заболевших, выздоровели 6767 человек.

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Экономика Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы. 267

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 4,3K

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 87

Политика Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с COVID-19 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин может выступить на следующей неделе с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом. 1

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик). 1,3K

Здоровье В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы. 2

Происшествия В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным COVID-19 Известно, что специалист скончался в больнице имени Боткина. Ранее у него был подтвержден диагноз коронавирус.

Наука В Антарктиде нашли первую ископаемую лягушку В Антарктиде обнаружили фрагменты скелета лягушки: земноводное обитало на континенте миллионы лет назад. 42

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1,3K

Общество В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 30

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 17

Кино Премьера фильма «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ Премьера российского художественного фильма о российских социологах в Ливии «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ.