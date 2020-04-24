Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет. По мнению Пескова, в настоящее время все прогнозы нужно принимать с огромным допуском.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

Подробнее о событии

Когда в России закончатся деньги

URA.Ru02:26

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Коммерсантъ24 апреля в 06:35

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвы24 апреля в 11:21

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00
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Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
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Политика

Politico: в США могут сменить главу Минздрава

Администрация президента США рассматривает возможность увольнения министра здравоохранения Алекса Азара, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 22:32
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 80 тысяч

Всего на сегодня в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса. Зафиксировано 747 смертей заболевших, выздоровели 6767 человек.
ЛОТ 05:33
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

В Мордовии названы районы с новыми заболевшими коронавирусом

Как сообщает региональный оперативный штаб, наибольшее число новых заболевших выявлено у жителей Саранска, Ардатовского и Рузаевского районов.
МордовМедиа 05:41
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Религия

Сегодня православные отмечают Красную горку

Северпост 03:22
25
Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

Российская газета 06:05
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Политика

В КНДР сообщили об активности Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти

Северокорейские СМИ рассказали об активной деятельности Ким Чен Ына на фоне появившихся сообщений о его тяжелой болезни и даже смерти.
НТВ 00:50
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Экономика

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
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Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,3K
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
87
Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
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Политика

Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин может выступить на следующей неделе с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом.
Известия 06:50
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
1,3K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,5K
Здоровье

В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом

В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы.
Московский Комсомолец 05:30
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Происшествия

В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным COVID-19

Известно, что специалист скончался в больнице имени Боткина. Ранее у него был подтвержден диагноз коронавирус.
Мойка78 06:50
Наука

В Антарктиде нашли первую ископаемую лягушку

В Антарктиде обнаружили фрагменты скелета лягушки: земноводное обитало на континенте миллионы лет назад.
Новый День 02:36
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
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Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 вчера в 01:47
227
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
17
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,7K
Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
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Здоровье

Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
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Кино

Премьера фильма «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ

Премьера российского художественного фильма о российских социологах в Ливии «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ.
ФАН 04:45
Наука

CRISPR вылечила у мышей неизлечимую форму диабета

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе вылечили мышей с редкой генетической формой инсулинозависимого диабета – синдромом Вольфрама.
Хайтек+ 24 апреля в 04:38
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