Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет. По мнению Пескова, в настоящее время все прогнозы нужно принимать с огромным допуском.
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с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

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В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39

При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвы24 апреля в 11:21

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

Когда в России закончатся деньги

URA.Ru02:26

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Коммерсантъ24 апреля в 06:35

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,6K
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 24 апреля в 15:05
4,4K
Общество

Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион

Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а пользователи раскритиковали известную ведущую за то, что она должна защищать жертв, а не нападающих и насильников.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
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Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
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Политика

В Кремле пообещали поэтапный выход из ограничений по коронавирусу

Отказ от ограничительных мер, принятых в России в связи с распространением коронавируса нового типа, будет поэтапным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru 07:33
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,4K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
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Общество

Попова призвала оставаться дома в майские праздники

24 апреля глава Роспотребнадзора напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.
Известия 07:28
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Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500

Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
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Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

В Московской области полиция пресекла массовое нарушение режима самоизоляции - вечеринку во дворе жилого дома.
Российская газета 06:05
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Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
2,7K
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Политика

Кремль заявил о становлении Путина вирусологом

Президент России Владимир Путин находится на пути становления вирусологом.
Lenta.ru 07:30
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Происшествия

Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19

Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
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Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
54
Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
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Общество

За сутки в России установлен рекорд числа заболевших COVID-19

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 80 949. За последние сутки установлен рекорд - 6 361 человек.
ГТРК Ставрополье 05:44
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
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Политика

Нардеп ВРУ для Atlantic Council заявил о «путинской войне с историей»

Нардеп ВРУ входит во фракцию ПЕС (Партия Европейской солидарности), лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.
Военное обозрение 03:41
Шоу-бизнес

Маргариту Терехову перестали навещать родные из-за коронавируса

Как оказалось, причина в том, что родственники боятся занести в жилье Тереховой опасный коронавирус.
ГлобалМСК.ру 06:55
Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

"Мстители: Финал" назван самым прибыльным фильмом 2019 года.
Клопс 07:12
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Общество

Сотрудники чеченского МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым

РБК 05:35
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Космос

Выяснено, почему атмосфера Венеры вращается быстрее ее поверхности

Индикатор 24 апреля в 03:29
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