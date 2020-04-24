Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет. По мнению Пескова, в настоящее время все прогнозы нужно принимать с огромным допуском.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.
РБК23 апреля в 17:00

Подробнее о событии

Когда в России закончатся деньги

URA.Ru02:26

В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ

РИА Новости24 апреля в 06:25

При цене нефти в 15 долларов за баррель средств российского фонда национального благосостояния хватит лишь на 2 года

Эхо Москвы24 апреля в 11:21

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

ТАСС24 апреля в 06:49

Не всё Кремлю масленица: Deutsche Bank увидел скорое исчерпание ФНБ

News.ru24 апреля в 10:39

Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ

Коммерсантъ24 апреля в 06:35

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

РБК23 апреля в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
47
Общество

Руки оперировавшего Ким Чен Ына хирурга дрожали от волнения

Японские СМИ сообщили, что врач во время операции очень нервничал, поэтому она затянулась по времени.
Народные новости 02:19
6
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Lenta.ru 05:57
1,2K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,5K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.
Piter.tv 05:21
8
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
306
Авто

В РФ прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире

Автоновости дня 24 апреля в 04:34
109
Экономика

Саудовская Аравия готовится много занимать

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 миллиардов, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.
Вести.Ru 24 апреля в 16:23
1
Общество

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
22
Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
79
Футбол

«Ювентус» определил игроков, которых может обменять на Погба

«Ювентус» определил футболистов, которые могут быть использованы в сделке по переход полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс 04:59
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю

Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 58 новых случаев коронавируса

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 58 пациентов в Новосибирской области.
ФАН 02:30
61
Спорт

Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выведен из состава национальной команды.
Нева Спорт 05:07
Происшествия

В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв

В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Троицке (Новая Москва) произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 04:53
2
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
4
Общество

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции в России

Экс-врач «Спартака» Михаил Вартапетов призвал российское правительство смягчить режим карантина и позволить людям выходить на прогулки и пробежки.
Metaratings 05:43
Происшествия

Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы

Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов.
Известия вчера в 21:33
70
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
717
Политика

Нардеп ВРУ для Atlantic Council заявил о «путинской войне с историей»

Нардеп ВРУ входит во фракцию ПЕС (Партия Европейской солидарности), лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.
Военное обозрение 03:41
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
696
Общество

В Тульской области еще 44 жителя заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 24 апреля в 03:45
196
Армия и оружие

В Сети появилось видео сопровождения Су-27 бельгийского истребителя

На видео, сделанном из кабины истребителя, видно, как один из Су-27 приближается к F-16 почти вплотную, после чего улетает.
News.ru вчера в 12:02
293
Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 24 апреля в 07:05
448
Общество

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
Клопс 05:34
3
Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
73
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,1K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
2K
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
307
Здоровье

В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:26
19
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное