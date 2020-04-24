Экономика
Газета.RuВ Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России
Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет. По мнению Пескова, в настоящее время все прогнозы нужно принимать с огромным допуском.
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Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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