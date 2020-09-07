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REGNUM
REGNUM

В Кремле оценили публикацию Захаровой о президенте Сербии

Москва, 7 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Дружеские отношения России и Сербии остаются одним из приоритетов внешней политики двух стран, заявил 7 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
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Говорит Москва

В Кремле призвали дипломатов соблюдать корректность формулировок

Говорит Москва05:46
ТАСС

В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

ТАСС05:45
Московский Комсомолец

Кремль высказался о скандале с Захаровой и Вучичем

Московский Комсомолец05:35
URA.Ru

В Кремле оценили поведение Захаровой в соцсетях

URA.Ru05:43
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали возмутивший сербских чиновников пост Захаровой

Газета.Ru05:23
РБК

Кремль из-за инцидента с Вучичем вспомнил о круглом столе короля Артура

РБК05:22
РИА Новости

Песков рассказал об активности российских дипломатов в соцсетях

РИА Новости05:28

Разработан экологический чистый способ преобразования кремния в наночастицы

Группа ученых под руководством старшего научного сотрудника Сколтеха Станислава Евлашина продемонстрировала простой способ конвертации кремниевых панелей в наночастицы в водном растворе со стопроцентной эффективностью.
Naked Science03:54
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Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Весна02:49
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Сказка против реальности: кто победил в новой экранизации «Мулан»

Со времен премьеры мультика в 1998 году китайский рынок существенно подрос и стал лакомым куском кинопрокатного пирога, поэтому при перенесении "Мулан" на новую почву Disney нужно было учитывать вкусы не только американской, но и китайской аудитории Так, жертвой дружбы народов пал маленький дракончик Мушу в озвучке Эдди Мерфи, который отвечал за юмористическую составляющую фильма.
ТАСС02:30

Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась

Утверждается, что аудиозапись была сделана учеником пятого класса одной из школ Чебоксар, а женщина, называющая учеников "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами", "бездарями" и "свиньями" - учитель русского языка и литературы.
РИА Новости04:28
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