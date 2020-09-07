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REGNUM
REGNUM

В Кремле оценили публикацию Захаровой о президенте Сербии

По словам Пескова, в Москве исходят из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении российской стороны Сербии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова опубликовала на странице в Facebook пост с двумя фотографиями.В источнике
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Говорит Москва

В Кремле призвали дипломатов соблюдать корректность формулировок

Говорит Москва05:46
ТАСС

В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом

ТАСС05:45
РИА Новости

Кремль прокомментировал публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом

РИА Новости05:28
Московский Комсомолец

Кремль высказался о скандале с Захаровой и Вучичем

Московский Комсомолец05:35
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали возмутивший сербских чиновников пост Захаровой

Газета.Ru05:23
РБК

Кремль из-за инцидента с Вучичем вспомнил о круглом столе короля Артура

РБК05:22
URA.Ru

В Кремле оценили поведение Захаровой в соцсетях

URA.Ru05:43

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации.
ТАСС06:51
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Авторитет дал Ефремову советы о поведении в колонии

Пять советов от авторитета Вряд ли в камере с Ефремовым окажутся блатные - скорее "первопроходы-ботаники", предположил в беседе с "Московским комсомольцем" некогда представитель криминального мира и ныне пенсионер Михаил Орский.
Anews06:37
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