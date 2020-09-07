По словам Пескова, в Москве исходят из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении российской стороны Сербии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова опубликовала на странице в Facebook пост с двумя фотографиями.