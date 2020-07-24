с чего всё началось

Первоочередные вопросы в Хабаровском крае врио губернатора Михаил Дягтерев решает энергично. Такую оценку первых дней работы временного губернатора региона оценили в Кремле.

В Кремле оценили работу Дегтярева в Хабаровске

Политика В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано. 77

Кино Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд 26 июля в Париже в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвилленд. 67

Армия и оружие Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению. 159

Экономика В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения. 14

Происшествия На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе. 646

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 72

Здоровье Почему ожирение так часто встречается у пациентов с COVID-19 Авторы нового исследования предположили, что нарушение уровня гормона, отвечающего за нормальный метаболизм организма, может объяснить, почему COVID-19 так опасен для людей с лишним весом. 14

Политика В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 12

Общество Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва". 81

Политика В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7 Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку". 2

Политика Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.

Общество Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов. 213

Наука Нервные клетки человека генетически запрограммированы на долгую жизнь Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде пришли к выводу, что нервные клетки человека генетически запрограммированы на долголетие.

Здоровье Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии. 263

Политика США перестали считать Россию сильнейшим соперником Белый дом отказался считать Москву сильнейшим соперником несмотря на то, что именно Россия «бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку» присоединением Крыма в 2014 году, отмечает Financial Times. 224

Экономика В России каждое третье предприятие работает в убыток С января по май сальдированный финансовый результат предприятий (без учета МСП, банков, страховых и госучреждений) составил чуть больше 3 трлн рублей. 29

Политика Песков призвал перепроверять информацию, а «не принимать на веру» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и "не принимать на веру с первого взгляда". 1

Происшествия Алтайского судью задержали следователи по делу о коррупции По некоторым данным, в деле фигурирует бывший арбитражный управляющий Алексей Долгов, который был посредником при передаче взятки двум уже осужденным судьям алтайского арбитража — Руслану Тэрри и Владиславу Колесникову.

Гаджеты Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12 Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма. 3