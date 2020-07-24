Политика
iReactorВ Кремле оценили работу Дегтярева в Хабаровске
Первоочередные вопросы в Хабаровском крае врио губернатора Михаил Дягтерев решает энергично. Такую оценку первых дней работы временного губернатора региона оценили в Кремле.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев не уходит от общения с протестующими жителями, но у него есть дела, требующие срочного решения, пишет ТАСС.Znak.com23 июля в 16:59
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Почему не входит к кричащим под окнами жителям Хабаровска Дегтярев, обьяснил Песков
Курьер. Среда. Бердск23 июля в 23:00
В Кремле прокомментировали первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Время Биробиджана23 июля в 22:37
Песков: врио главы Хабаровского края не общается с местными жителями из-за срочных дел
Znak.com23 июля в 16:59
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Политика
В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
Кино
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
26 июля в Париже в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвилленд.
RT на русском 06:19
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Здоровье
Почему ожирение так часто встречается у пациентов с COVID-19
Авторы нового исследования предположили, что нарушение уровня гормона, отвечающего за нормальный метаболизм организма, может объяснить, почему COVID-19 так опасен для людей с лишним весом.
Ридус 25 июля в 03:50
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Шоу-бизнес
Пользователи заподозрили Собчак во второй беременности
Привлек внимание пользователей округлившийся живот ведущей. 38-летняя Ксения Собчак вновь потрясла фанатов своим фото.
Kleo.ru 06:08
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Политика
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
Политика
Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе
Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.
РЕН ТВ 06:16
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
Evo-rus.com вчера в 22:55
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Наука
Нервные клетки человека генетически запрограммированы на долгую жизнь
Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде пришли к выводу, что нервные клетки человека генетически запрограммированы на долголетие.
Политическая Экспертиза 05:19
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Политика
США перестали считать Россию сильнейшим соперником
Белый дом отказался считать Москву сильнейшим соперником несмотря на то, что именно Россия «бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку» присоединением Крыма в 2014 году, отмечает Financial Times.
Lenta.ru 05:19
Экономика
В России каждое третье предприятие работает в убыток
С января по май сальдированный финансовый результат предприятий (без учета МСП, банков, страховых и госучреждений) составил чуть больше 3 трлн рублей.
Business FM Уфа 06:15
Политика
Песков призвал перепроверять информацию, а «не принимать на веру»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и "не принимать на веру с первого взгляда".
РИА Новости 06:19
Происшествия
Алтайского судью задержали следователи по делу о коррупции
По некоторым данным, в деле фигурирует бывший арбитражный управляющий Алексей Долгов, который был посредником при передаче взятки двум уже осужденным судьям алтайского арбитража — Руслану Тэрри и Владиславу Колесникову.
Толк 05:05
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
Общество
Российский сериал «Чики» обвиняют в пропаганде ЛГБТ
Омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец обвиняет российский сериал «Чики» в пропаганде ЛГБТ.
Дни24 вчера в 03:19
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой
Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 01:19
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Игроки футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга разбили Кубок России сразу после награждения.
CT news 01:17
Общество
Роспотребнадзор ограничил доступ в аквапарки половиной их вместимости
Руководству аквапарков рекомендовано ограничить контакты персонала с посетителями, установить оборудование для обработки рук антисептиками.
МИР 24 06:12