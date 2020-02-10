"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.

Политика Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.

Здоровье Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.

Политика Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.

Хоккей Казахстанские хоккеисты остались без Олимпиады — 2022 В еще одном матче группы H сборная Украины обыграла Нидерланды со счетом 3:0. Расклад в группе H следующий: на первом месте с девятью очками оказалась Польша, на втором месте с шесть баллами – Казахстан, на третьей строчке с тремя очками – Украина, на последнем месте с нулем – Нидерланды.

Экономика Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.

Политика Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.

Политика Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».