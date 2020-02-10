Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле оценили работу кабмина Медведева

"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
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В Кремле оценили работу кабмина Медведева

Российская газета05:44

В Кремле сочли некорректным говорить о возможной ревизии деятельности прежнего кабмина

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Песков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева

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Кремль счел некорректным говорить о ревизии работы правительства Медведева

Lenta.ru05:26

В Кремле оценили работу кабмина Медведева

Московский Комсомолец05:32

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РИА Новости05:16

В Кремле назвали некорректным вопрос о «пересмотре» работы прежнего правительства

Газета.Ru05:16
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
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Казахстанские хоккеисты остались без Олимпиады — 2022

В еще одном матче группы H сборная Украины обыграла Нидерланды со счетом 3:0. Расклад в группе H следующий: на первом месте с девятью очками оказалась Польша, на втором месте с шесть баллами – Казахстан, на третьей строчке с тремя очками – Украина, на последнем месте с нулем – Нидерланды.
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Доказано участие иммунных клеток в удалении ненужных воспоминаний

Определив и целенаправленно подавив активность клеток, связанных с негативным воспоминанием, ученым удалось стимулировать удаление соответствующих связей макрофагами микроглии.
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Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
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Гаджеты

Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10

На одном из известных зарубежных сайтов уже размещена фотография новинки. Таким образом, можно видеть целиком внешний вид устройства.
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Двухэкранный смартфон Microsoft Surface Duo показали на видео

Речь идёт о Windows 10X и двухэкранном планшете Surface Duo.
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Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
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Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
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Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
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Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России

США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
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Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
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Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
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В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
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Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
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Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
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Иностранцы пролетят по маршруту с 10 по 14 февраля. США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

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10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»

Даже на вручении премии «Оскар» в 2008 году Тильда Суинтон пришла в необычном наряде, конечно же, черного цвета.
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