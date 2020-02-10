Политика
Российская газетаВ Кремле оценили работу кабмина Медведева
"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
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Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана»
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Авто
Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Здоровье
Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок
Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Политика
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Общество
Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи населения
Жители России смогут самостоятельно выбрать свою национальность при переписи населения в текущем году.
Политика
Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе
Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Хоккей
Казахстанские хоккеисты остались без Олимпиады — 2022
В еще одном матче группы H сборная Украины обыграла Нидерланды со счетом 3:0. Расклад в группе H следующий: на первом месте с девятью очками оказалась Польша, на втором месте с шесть баллами – Казахстан, на третьей строчке с тремя очками – Украина, на последнем месте с нулем – Нидерланды.
Наука
Доказано участие иммунных клеток в удалении ненужных воспоминаний
Определив и целенаправленно подавив активность клеток, связанных с негативным воспоминанием, ученым удалось стимулировать удаление соответствующих связей макрофагами микроглии.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Гаджеты
Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10
На одном из известных зарубежных сайтов уже размещена фотография новинки. Таким образом, можно видеть целиком внешний вид устройства.
Гаджеты
Двухэкранный смартфон Microsoft Surface Duo показали на видео
Речь идёт о Windows 10X и двухэкранном планшете Surface Duo.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Политика
Bloomberg: Кремль нашел способ поднять рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сможет добиться кратковременного подъема экономики и повышения уровня жизни, что обеспечит «Единой России» кредит доверия на выборах в Госдуму.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией
Иностранцы пролетят по маршруту с 10 по 14 февраля. США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Гаджеты
В продажу поступил 8-ядерный процессор Intel CC150
Общество
10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»
Даже на вручении премии «Оскар» в 2008 году Тильда Суинтон пришла в необычном наряде, конечно же, черного цвета.