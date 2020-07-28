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В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:42
Подробнее о событии
ТАСС

Кремль прокомментировал действия полиции на акциях в Хабаровске

ТАСС05:45
URA.Ru

Кремль: почему на митингах в Хабаровске мало задержаний

URA.Ru06:14
Известия

Песков назвал причину митингов в Хабаровске

Известия06:08
Коммерсантъ

Кремль считает адекватными действия силовиков на протестных акциях в Хабаровске

Коммерсантъ07:38
РИА Новости

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

РИА Новости05:42
РБК

В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

РБК05:34
Газета.Ru

Песков прокомментировал арест Фургала и назначение Дегтярева

Газета.Ru05:38

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты21:53
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В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском07:01
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«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»

В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM07:12

Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru04:17

Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву

"Приказом председателя Краснодарского краевого суда от 23.07.2020 Хахалева Елена Владимировна отчислена из штата судей Краснодарского краевого суда с должности судьи Краснодарского краевого суда в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка, на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ", - сообщили агентству в пресс-службе крайсуда во вторник.
РИА Новости07:54
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