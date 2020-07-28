Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:42

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Восемь суток ареста получил один из наиболее активных участников протестов в Хабаровске

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В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

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В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

РБК05:34

Кремль: почему на митингах в Хабаровске мало задержаний

URA.Ru06:14
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Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей

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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Диетолог рассказала, для кого дыня может быть опасной

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BFM.ru 11:24
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В Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля

Напомним, что июле в России прозвучала идея провести деноминацию рубля 1 к 100.
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Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
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Общество

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Суд арестовал подозреваемого в расчленении жены петербуржца

РБК 10:43
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Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

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Авто

Kia назвала цены на новый минивэн Kia Carnival

Корейские дилеры уже начали прием заказов на новое поколение Kia Carnival. Известно, что новый минивэн увеличился в габаритах.
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Здоровье

Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

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Здоровье

В Минздраве назвали условия здорового образа жизни

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала условия здорового образа жизни.
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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
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Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

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РПЛ представила календарь на новый сезон

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Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
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