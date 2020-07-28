Политика
RT на русскомВ Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:42
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Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
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