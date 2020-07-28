В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Футбол Шалимов оценил свою работу в «Ахмате» Российский специалист Игорь Шалимов, покинувший «Ахмат» по окончании сезона, считает, что справился с задачей у руля грозненского клуба.

Футбол Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи» Эмануэль Маммана играет в «Зените» с 2017 года, куда перешел из «Лиона». В октябре 2019 года защитник получил травму левого колена.

Культура Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.

Армия и оружие Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич. 33

Происшествия На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,4K

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 596

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 161

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 382

Футбол РПЛ представила календарь на новый сезон Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей 25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом. 50

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,2K

Гаджеты Полный вперёд: AMD подтвердила выпуск 5-нм процессоров на Zen 4 и видеокарт на RDNA 3 в 2021 году Пока что планы компании ограничены архитектурой Zen 3. Ранее AMD уже подтвердила, что потребительские процессоры Ryzen 4000 на основе Zen 3 появятся в этом году.