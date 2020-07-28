Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать679
с чего всё началось

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:42

Подробнее о событии

Восемь суток ареста получил один из наиболее активных участников протестов в Хабаровске

Эхо Москвы11:11

Кремль: почему на митингах в Хабаровске мало задержаний

URA.Ru06:14

Песков прокомментировал арест Фургала и назначение Дегтярева

Газета.Ru05:38

Кремль прокомментировал действия полиции на акциях в Хабаровске

ТАСС05:45

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

РИА Новости05:42

В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

РБК05:34

Песков назвал причину митингов в Хабаровске

Известия06:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
Футбол

Шалимов оценил свою работу в «Ахмате»

Российский специалист Игорь Шалимов, покинувший «Ахмат» по окончании сезона, считает, что справился с задачей у руля грозненского клуба.
ProstoProSport 11:44
Здоровье

Более 2,2 тыс. случаев коронавируса выявлено в Израиле за сутки

За последние сутки в Израиле выявлено 2210 случаев коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны во вторник, 28 июля.
Известия 13:05
1
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
687
Футбол

Маммана может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Эмануэль Маммана играет в «Зените» с 2017 года, куда перешел из «Лиона». В октябре 2019 года защитник получил травму левого колена.
Sport24.ru 12:53
Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Политика

Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
97
Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
33
Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
44
Армия и оружие

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
Piter.tv 00:36
28
Происшествия

На Тенистой Аллее машина провалилась в яму на дороге

На углу Тенистой Аллеи и Брусничной машина провалилась в яму на дороге.
Клопс 13:22
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,4K
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
596
Происшествия

В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка

На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14
17
Общество

Юрист сообщил о проверке после проезда танков по полю под Волгоградом

РБК 13:12
Политика

Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

РЕН ТВ 11:54
68
Армия и оружие

Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

Piter.tv 08:22
14
Игры

Cuphead выйдет на PlayStation 4

CyberSport.ru 11:55
1
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
161
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
382
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
58
Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
35
Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
НТВ 02:59
50
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
1,2K
Гаджеты

Полный вперёд: AMD подтвердила выпуск 5-нм процессоров на Zen 4 и видеокарт на RDNA 3 в 2021 году

Пока что планы компании ограничены архитектурой Zen 3. Ранее AMD уже подтвердила, что потребительские процессоры Ryzen 4000 на основе Zen 3 появятся в этом году.
3DNews 12:58
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
212
Общество

Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу

«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 10:48
3
Космос

Антирадиационный щит для космонавтов сделают из чернобыльской плесени

Live24 04:09
2
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
5
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК 11:09
359
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное