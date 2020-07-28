В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 331

Политика В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

Шоу-бизнес Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.

Финансы Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. 170

Происшествия Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля. 65

Хоккей 24 клуба НХЛ прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли 24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли, сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.

Происшествия Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске Сотрудники одного из предприятий «Норильского никеля» не сообщили в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) о «масштабе катастрофы» после разлива более 21 тыс. дизтоплива на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая.

Политика Кучма ушел из контактной группы по Донбассу Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением. 46

Общество Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 1,2K

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 848

Здоровье В Волгограде больницы снова перепрофилируют под стационары По словам Алимова, планируется, что перепрофилирование больниц под коронавирусные госпитали создаст прочный резерв коек в медучреждениях. 4

Футбол Главный тренер «Зенита» описал стиль команды Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.

Политика Украина и Польша договорились не допустить реализацию СП-2 Представители стран согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения. 11

Общество Путин назвал проект ИТЭР примером международного сотрудничества Проект строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР является ярким примером эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, отметил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам прошедшей во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.