Политика
RT на русскомВ Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости05:42
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