Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

В Кремле считают, что правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:42

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В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском06:26

Кремль: почему на митингах в Хабаровске мало задержаний

URA.Ru06:14

В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

РБК05:34

В Кремле оценили действия полиции на митингах в Хабаровске

РИА Новости05:42

Кремль оценил работу полиции на митингах в Хабаровске

Lenta.ru05:36

Кремль рассчитывает, что Дегтярев на деле проявит заботу о жителях Хабаровского края

ТАСС05:45

Песков прокомментировал арест Фургала и назначение Дегтярева

Газета.Ru05:38
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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

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Религия

28 июля православные празднуют День крещения Руси

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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
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Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

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Кино

Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля

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Политика

В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
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Звезда Playboy Сорайя Вучелич заявила, что состоит в отношениях с мужем Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.
VSE42.RU 05:58
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
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Политика

ТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа

В конце июня Европейский совет опубликовал список стран, граждане которых смогут посещать ЕС.
Фонтанка.Ру 04:27
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Азара

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Смольный избавит Невский проспект от висящих над ним проводов.
Собака.ru 06:58
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Хоккей

24 клуба НХЛ прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли

24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прибыли в Торонто и Эдмонтон для участия в Кубке Стэнли, сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.
Газета.Ru вчера в 20:20
Происшествия

Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске

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РБК 06:40
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Политика

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
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Экономика

ЦБ понизил ставку до рекордных 4,25%. Что это значит для инвестора

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля понизил ключевую ставку на 0,25% — до исторического минимума 4,25% годовых.
РБК 25 июля в 07:39
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Общество

Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу

Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском вчера в 07:39
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Армия и оружие

Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец

РИА Новости 06:16
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
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Здоровье

В Волгограде больницы снова перепрофилируют под стационары

По словам Алимова, планируется, что перепрофилирование больниц под коронавирусные госпитали создаст прочный резерв коек в медучреждениях.
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Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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Футбол

Главный тренер «Зенита» описал стиль команды

Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
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Политика

Украина и Польша договорились не допустить реализацию СП-2

Представители стран согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.
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Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
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Путин назвал проект ИТЭР примером международного сотрудничества

Проект строительства международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР является ярким примером эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, отметил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам прошедшей во Франции церемонии по случаю начала работ по сборке и монтажу оборудования реактора.
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Политика

«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»

В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
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