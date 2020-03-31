Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в понедельник был очень конструктивным и объемным по содержанию, они обменялись информацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Здоровье
Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом
Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Шоу-бизнес
Певица Жасмин вылечилась от коронавируса
Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом.
Общество
Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина
Сегодня, 31 марта, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина в России.
Политика
Мишустин освободил от должностей ряд глав департаментов правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку несколько руководителей департаментов кабмина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Здоровье
В Нижегородской области закрыли поликлиники
Оказывается только экстренная медицинская помощь В Нижегородской области с 30 марта прекращено плановое посещение поликлиник.
Энергетика
Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки
Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Шоу-бизнес
Опубликована фотография голого Джигана в наручниках
В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Происшествия
В Перми скончался пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Общество
Челябинск показал высокий индекс самоизоляции
Индекс самоизоляции у Челябинска на 31 марта составил 4,0 балла.
Общество
Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Общество
Число инфицированных CoViD-19 на Украине возросло до 548 человек
За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией на территории Украины увеличилось на 68 человек и достигло 548.
Общество
В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции
Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
Здоровье
В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей
Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.