Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле оценили разговор Путина и Трампа

Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в понедельник был очень конструктивным и объемным по содержанию, они обменялись информацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков: Путин и Трамп обсуждали отправку самолета РФ в США с медоборудованием

Газета.Ru08:00

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Интерфакс08:05

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Lenta.ru08:01

В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

RT на русском08:20

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК08:00

Песков: Путин и Трамп не обсуждали идею США выплатить $15 млн за помощь в «поимке» Мадуро

ТАСС08:35

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости07:52
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Здоровье

Минздрав Крыма оценил эффективность имбиря в борьбе с коронавирусом

Лучшим средством от коронавирусной инфекции является режим самоизоляции, а не народные средства, в том числе употребление имбиря.
URA.Ru 13:46
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Шоу-бизнес

Певица Жасмин вылечилась от коронавируса

Российская певица Жасмин в ходе «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала, что переболела коронавирусом.
Взгляд.ру 08:32
Общество

Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина

Сегодня, 31 марта, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина в России.
Собака.ru вчера в 03:58
Политика

Мишустин освободил от должностей ряд глав департаментов правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку несколько руководителей департаментов кабмина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Газета.Ru 10:38
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Здоровье

В Нижегородской области закрыли поликлиники

Оказывается только экстренная медицинская помощь В Нижегородской области с 30 марта прекращено плановое посещение поликлиник.
Правда ПФО 07:42
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 08:51
Энергетика

Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки

Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Lenta.ru 13:52
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Опубликована фотография голого Джигана в наручниках

В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
ИнфоСМИ 06:11
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»

Евро-футбол.ру вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Происшествия

В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Газета.Ru 15:23
Общество

Челябинск показал высокий индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции у Челябинска на 31 марта составил 4,0 балла.
Вечерний Челябинск 02:03
Общество

Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Телеканал 360° 14:51
Общество

Число инфицированных CoViD-19 на Украине возросло до 548 человек

За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией на территории Украины увеличилось на 68 человек и достигло 548.
Life.ru вчера в 17:21
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Здоровье

В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей

Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Smolnarod.ru 10:45
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Общество

В Кировской области ввели режим самоизоляции

В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Эхо Москвы в Кирове 09:34
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
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