Коронавирус

РБКРБКПесков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Американский лидер утверждал, что Москва прислала "очень-очень большой самолет" с медицинским оборудованием.
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В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

RT на русском08:20

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК08:00

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Lenta.ru08:01

Песков: Путин и Трамп обсуждали отправку самолета РФ в США с медоборудованием

Газета.Ru08:00

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Интерфакс08:05

Мадуро обратился к мировым лидерам за поддержкой из-за «преследования» США

ТАСС09:04

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости07:52
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что вывоз заключённых в суды и на следственные действия приостановлен, введён запрет для адвокатов и следователей на посещение следственных изоляторов, а также приостановлен приём посылок и передач.
RT на русском 09:13
Общество

Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса

В Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей — он начнёт действовать с вечера 31 марта.
Новосибирские новости 02:33
Общество

В России выявлены 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 05:00
Энергетика

ВМФ не разрешил НОВАТЭКу строить терминал для газификации Камчатки

Компания планирует запустить второй завод "Арктик СПГ-2" к 2026 году общей мощностью 19,8 млн т. НОВАТЭК собирается к концу 2022 года построить на Камчатке перевалочный терминал в бухте Бечевинская, где сжиженный газ будет перегружаться с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры.
РБК 09:46
Общество

Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вести.Ru 04:43
Наука

Нашли останки последнего из выживших динозавров

Как сообщает МедиаПоток, найденный вид динозавров относится к семейству дромеозавридов, наиболее известным представителем которых является велоцираптор.
МедиаПоток вчера в 10:45
Общество

В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
7 канал Красноярск 11:08
Энергетика

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости 09:58
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Политика

Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Газета.Ru 01:14
Общество

Границу между Петербургом и Ленобластью закрывать не планируется

Власти Петербурга и Ленобласти не планируют закрывать границу между субъектами.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:19
Здоровье

В Курской области выявили первые три случая заражения коронавирусом

Первые три случая COVID-19 зарегистрированы в Курской области, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, сообщает во вторник обладминистрация.
РИА Новости 05:48
Происшествия

Липецкие СМИ анонсировали отставку главного спасателя региона

Главный спасатель региона отказался комментировать информацию о своей возможной отставке.
РБК Черноземье 08:05
Наука

Влажный воздух назвали оружием против коронавируса

При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.
Экспресс газета 10:31
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город

На въездах в Севастополь установили блокпосты, на которых проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город.
РБК 10:27
Общество

ФСБ отправит большую часть сотрудников в отпуск из-за коронавируса

Большую часть сотрудников ФСБ отправят в оплачиваемый отпуск из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Территория новостей 11:04
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

В Алтайском крае ввели режим самоизоляции

Жителям Алтайского края запретили покидать дома за исключением походов в магазины, для людей старше 65 лет введена полная самоизоляция, соответствующий указ подписал во вторник глава региона Виктор Томенко.
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

Загибалась от боли и теряла сознание: Лазареву госпитализировали в Испании

Пришлось снова вызывать скорую, сотрудники которой, судя по всему, вкололи ей морфин, поскольку она "загибалась от боли".
Вести.Ru 09:58
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня 02:00
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ТАСС 11:13
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
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