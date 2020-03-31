Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Американский лидер утверждал, что Москва прислала "очень-очень большой самолет" с медицинским оборудованием.

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

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