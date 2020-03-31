Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в понедельник был очень конструктивным и объемным по содержанию, они обменялись информацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

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Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.