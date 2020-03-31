Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в понедельник был очень конструктивным и объемным по содержанию, они обменялись информацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел
На встрече должен был присутствовать и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Космос
В небе над Сахалином сгорел болид
Соавтор Sakh.com предполагает, что речь идет о болиде — особенно ярком метеоре, то есть небольшом небесном теле, сгоревшем в плотных слоях атмосферы.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве
С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
Общество
В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Здоровье
В США начали увольнять врачей за жалобы на нехватку оборудования
В США начали увольнять медработников, которые жалуются на нехватку тестов на коронавирус и оборудования для лечения пациентов, пишет 31 марта The Hill.
Авто
Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью
Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Общество
Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции
Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Транспорт
Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина
На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Перми скончался пациент с подтверждённым коронавирусом
Игры
Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи
Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
Здоровье
В Якутии появятся лаборатории для исследования на коронавирус
В городах Якутии планируют создать дополнительные лаборатории для исследования анализов на коронавирусную инфекцию.
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
Общество
В Новосибирской области ввели режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.