Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле оценили разговор Путина и Трампа

Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в понедельник был очень конструктивным и объемным по содержанию, они обменялись информацией по коронавирусу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

RT на русском08:20

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Интерфакс08:05

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости07:52

Песков: Путин и Трамп обсуждали отправку самолета РФ в США с медоборудованием

Газета.Ru08:00

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК08:00

Песков: Путин и Трамп не обсуждали идею США выплатить $15 млн за помощь в «поимке» Мадуро

ТАСС08:35

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Lenta.ru08:01
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Общество

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел

На встрече должен был присутствовать и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
АСТВ 06:06
Космос

В небе над Сахалином сгорел болид

Соавтор Sakh.com предполагает, что речь идет о болиде — особенно ярком метеоре, то есть небольшом небесном теле, сгоревшем в плотных слоях атмосферы.
Сахалин.Инфо 20:44
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Общество

В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве

С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Город55.ру 11:50
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
BFM.ru 19:20
Общество

В России зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 387.
Кубань 24 05:09
Здоровье

В США начали увольнять врачей за жалобы на нехватку оборудования

В США начали увольнять медработников, которые жалуются на нехватку тестов на коронавирус и оборудования для лечения пациентов, пишет 31 марта The Hill.
Известия 19:56
Авто

Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью

Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Российская газета 11:00
Общество

Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции

Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Lenta.ru 29 марта в 20:21
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru 11:14
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Лицей 29 марта в 05:02
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент 04:20
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

В Краснодарском крае 31 марта вводят режим карантина, такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.
Деловая газета. Юг 06:18
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Урал-пресс-информ 05:17
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедова и Фергюсона

Lenta.ru 05:46
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Pravda.Ru вчера в 12:11
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 17:00
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 15:44
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 17:51
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Происшествия

В Перми скончался пациент с подтверждённым коронавирусом

Новый компаньон 14:44
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
РИА Новости 19:49
Здоровье

В Якутии появятся лаборатории для исследования на коронавирус

В городах Якутии планируют создать дополнительные лаборатории для исследования анализов на коронавирусную инфекцию.
ИА ЯСИА 07:17
Общество

В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
7 канал Красноярск 12:35
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС 01:52
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