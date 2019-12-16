Надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей.

В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

Политика Лукашенко предложил сажать чиновников за «палочно-галочную» систему Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновников следует сажать в тюрьму без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.

Политика Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.

Общество Путин расширил территорию действия налога для самозанятых Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.

Политика На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

Общество Россия покажет Европе права трансгендеров Постановление ЕСПЧ по ситуации в России станет прецедентом для всех стран Совета Европы.

Музыка Ротару поделилась эмоциями после выступления в России Советская и украинская певица София Ротару выступила в Москве на фестивале "Легенды Ретро FM" и поделилась своими эмоциями после концерта.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».