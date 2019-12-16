Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Комментировать3
Дмитрий Песков
Надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 05:17

Подробнее о событии

Кремль указал на разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Lenta.ru05:31

Кремль заявил о разнице подходов Зеленского и Порошенко к ситуации в Донбассе

Коммерсантъ05:29

В Кремле назвали разницу между Зеленским и Порошенко

Московский Комсомолец05:14

Песков рассказал о подходах Порошенко и Зеленского к Донбассу

RT на русском05:18

В Кремле надеются на реализацию обещаний Зеленского о мире в Донбассе

Газета.Ru05:17

В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

РИА Новости05:20

Песков заявил о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

ТАСС05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Вокруг ТВ вчера в 12:54
Политика

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 03:32
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Телеканал 360° вчера в 06:32
Общество

Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике

Мойка78 вчера в 12:10
Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

РИА Новости 05:25
Политика

Лукашенко предложил сажать чиновников за «палочно-галочную» систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновников следует сажать в тюрьму без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
News.ru 04:46
Футбол

России впервые за 18 лет не будет на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Кстати, россияне дважды выигрывали Кубок УЕФА (сейчас это Лига Европы): ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м.
BFM.ru 02:47
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Astera вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Стройная Светлана Бондарчук устроила откровенную фотосессию

Светлана Бондарчук, которой 17 декабря исполнится 51 год, поразила подписчиков откровенной фотографией.
ТВ Центр 04:49
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Политика

Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину

Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
NewInform вчера в 12:55
Политика

Сергей Левченко останется работать в Иркутской области

Экс-губернатор Сергей Левченко остается работать в Иркутской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 декабря.
Твой Иркутск 04:08
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru 14 декабря в 21:00
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости вчера в 11:46
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Общество

Россия покажет Европе права трансгендеров

Постановление ЕСПЧ по ситуации в России станет прецедентом для всех стран Совета Европы.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Музыка

Ротару поделилась эмоциями после выступления в России

Советская и украинская певица София Ротару выступила в Москве на фестивале "Легенды Ретро FM" и поделилась своими эмоциями после концерта.
Экономика сегодня 14 декабря в 20:13
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Интерфакс 04:14
Общество

Генпрокуратура заказала себе гольф-кары за 3 млн рублей

Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
ТВК 04:28
Армия и оружие

Эмир Катара подтвердил поддержку ливийскому правительству в Триполи

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани подтвердил свою поддержку правительству национального согласия Ливии, об этом 15 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM вчера в 10:36
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

Газета.Ru 04:59
Общество

В России задумались о корабле на смену «Адмиралу Кузнецову»

После появления информации о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» эксперты начали задумываться о том, какой корабль сможет сменить его в ближайшем будущем.
Discover24 05:17
Космос

Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
ТАСС 02:49
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru вчера в 13:21
Здоровье

Врачи рассказали, от каких продуктов образуются камни в почках

Российская газета 14 декабря в 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное