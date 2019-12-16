Политика
РИА НовостиВ Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского
В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 05:17
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Политика
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
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Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
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Лукашенко предложил сажать чиновников за «палочно-галочную» систему
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновников следует сажать в тюрьму без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
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России впервые за 18 лет не будет на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Кстати, россияне дважды выигрывали Кубок УЕФА (сейчас это Лига Европы): ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м.
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Шоу-бизнес
Стройная Светлана Бондарчук устроила откровенную фотосессию
Светлана Бондарчук, которой 17 декабря исполнится 51 год, поразила подписчиков откровенной фотографией.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину
Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
Политика
Сергей Левченко останется работать в Иркутской области
Экс-губернатор Сергей Левченко остается работать в Иркутской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 декабря.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
Россия покажет Европе права трансгендеров
Постановление ЕСПЧ по ситуации в России станет прецедентом для всех стран Совета Европы.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после выступления в России
Советская и украинская певица София Ротару выступила в Москве на фестивале "Легенды Ретро FM" и поделилась своими эмоциями после концерта.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Общество
Генпрокуратура заказала себе гольф-кары за 3 млн рублей
Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
Армия и оружие
Эмир Катара подтвердил поддержку ливийскому правительству в Триполи
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани подтвердил свою поддержку правительству национального согласия Ливии, об этом 15 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Общество
В России задумались о корабле на смену «Адмиралу Кузнецову»
После появления информации о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» эксперты начали задумываться о том, какой корабль сможет сменить его в ближайшем будущем.
Космос
Рогозин: запуск модуля «Наука» к МКС может быть перенесен на 2021 год
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020 года, как планировалось.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
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