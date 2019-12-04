Политика
Русская ПланетаВ Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить бюджет
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об увеличении оборонного бюджета стран альянса лишний раз подтверждают, что НАТО, главным образом, занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении РФ.
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с чего всё началось
Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС04:52
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