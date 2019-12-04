Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаВ Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить бюджет

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об увеличении оборонного бюджета стран альянса лишний раз подтверждают, что НАТО, главным образом, занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении РФ.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС04:52

Подробнее о событии

Кремль заявил об обеспокоенности из-за увеличения оборонных расходов НАТО

РБК06:34

В Кремле решили не ввязываться в гонку вооружений с НАТО

Российская газета05:40

Песков: Россия не будет ввязываться в гонку военных расходов с НАТО

RT на русском05:20

Кремль: Россия не будет ввязываться в гонку вооружений из-за увеличения расходов НАТО

Коммерсантъ05:13

В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность

РИА Новости05:53

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

ТАСС04:52

В Кремле заявили об отсутствии планов участвовать в гонке вооружений с НАТО

Известия05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика

Германия вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Lenta.ru 09:15
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Известия 04:56
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
РИА Новости 05:19
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Что происходит 08:22
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Энергетика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Футбол

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Lenta.ru 09:09
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 09:12
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Политика

НАТО впервые в истории решило обсудить военную угрозу со стороны Китая

На проходящем в Лондоне саммите НАТО, лидеры стран альянса впервые в своей истории обсудят усиление Китая, рост его военных возможностей и возможный ответ НАТО на это усиление.
Военное обозрение 05:14
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Политика

Путин оценил затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны; если болгары не хотят реализовывать газотранспортный проект на своей территории, Россия найдет иные возможности для транзита газа по югу Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:21
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram

Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Дождь 04:12
Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Gazeta.SPb 06:43
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com вчера в 03:24
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Реальное время 07:53
Политика

Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа

28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Известия 07:56
Экономика

Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп»

Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
РБК 08:37
Экономика

Иркутское издание обвинило «фонды развития» региона в хищениях из бюджета

Всего в прибайкальском регионе действует несколько различных фондов - Корпорация развития Иркутской области (КРИО), «Агентство инвестиционного развития» (АИРИО), «Фонд развития промышленности Иркутской области» (ФРП ИО).
Ридус 09:13
Общество

Коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ

Госдума готовит законопроект, согласно которому коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ по агентскому договору.
News.ru вчера в 20:37
Музыка

Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в России и в мире

Apple Music и Shazam назвали самые популярные песни 2019 года в России и в мире.
Афиша Daily 05:15
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Армия и оружие

В КНДР заявили о возможном вооруженном конфликте с США

Центральное телеграфное агентство Кореи в среду опубликовало заявление начальника генерального штаба Корейской Народной Армии Пак Чен Чхона о том, что состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт даже из-за любой случайности.
Военное дело 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное