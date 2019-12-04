Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об увеличении оборонного бюджета стран альянса лишний раз подтверждают, что НАТО, главным образом, занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении РФ.

В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить бюджет

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