Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Рекомендуем
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ТК Звезда
ТК Звезда

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В Кремле понадеялись на скорое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта

Известия06:25
Российская газета

Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном

Российская газета06:12
Взгляд.ру

У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Взгляд.ру05:18
Газета.Ru

Песков высказался об урегулировании конфликта Армении и Азербайджана

Газета.Ru05:57
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

РИА Новости05:54
ТАСС

Песков: РФ надеется на скорое урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе

ТАСС05:49
Москва 24

Песков надеется на скорое урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе

Москва 2406:07
Реклама

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Культуромания18 июля в 11:20
25

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал трудовую победу над московским «Спартаком» 2:1 и вышел в финал Олимп Кубка России, где встретится с подмосковными «Химками» в Екатеринбурге 25 июля, передает tvbrics.com.
TV BRICS04:49
7
Реклама
Реклама

В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
REGNUM07:36
3
Реклама

В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине

Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия03:53
1,4K
Реклама
Реклама

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
REGNUMвчера в 12:54
334

На захваченном пиратами судне находятся семеро российских моряков

"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан", – говорится в сообщении посольства в Facebook.
Вести.Ru06:25
13
Реклама

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБКвчера в 13:57
31
Реклама

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

В Иркутской области 56-летнему Михаилу Попкову, известному как Ангарский маньяк, предъявили обвинение в убийстве, а также его подозревают в еще одном преступлении, которые, по его признанию, он совершил в период с 1995 по 1998 год.
Газета.Ru03:06
675
Реклама
Реклама