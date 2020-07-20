Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

В Иркутской области 56-летнему Михаилу Попкову, известному как Ангарский маньяк, предъявили обвинение в убийстве, а также его подозревают в еще одном преступлении, которые, по его признанию, он совершил в период с 1995 по 1998 год.