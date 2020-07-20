Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Кремле оценили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Песков надеется на скорое урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе

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В Кремле оценили эмоциональный фон среди мигрантов из-за конфликта Еревана и Баку

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Песков: РФ надеется на скорое урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе

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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
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Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова

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Уже заработал сайт идемвкино.рф, который описывает единые стандарты безопасности для посетителей кинотеатров.
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Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

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Армия и оружие

В Черном море начались международные военные учения Sea Breeze

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Путин посетит военно-морской парад в Петербурге 26 июля

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург во время проведения военно-морского парада в День ВМФ РФ.
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Общество

В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
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Общество

Франция возобновила выдачу виз россиянам

Визовые центры Франции возобновили свою работу в России.
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Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

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Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
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Экономика

Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Новопрудский отметил, что население России и так уже с трудом пережило режим самоизоляции и падение доходов, так что денежная реформа оказалась бы просто губительной для граждан.
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
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Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
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Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
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На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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В Гвинейском заливе пираты похитили 7 российских моряков

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КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном

На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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