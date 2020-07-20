Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Кремле оценили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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