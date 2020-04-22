Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в связи со снижением цен на нефть, например, строить новые нефтехранилища, Песков отметил, что сперва нужно будет проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+.

с чего всё началось

В Кремле уверены, что не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак считает, что ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, так как это, по его словам, «бумажный рынок».

В Кремле оценили ситуацию с падением цен на нефть

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 454

Политика Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством. 2

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 82

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 6,6K

Общество Мантуров: РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в восемь раз РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз, до 800 единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Экономика Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram. 2

Кино Фильм «Спутник» покажут в онлайн-кинотеатрах На следующей неделе состоится премьера картины в онлайн-кинотеатрах more.tv, wink и ivi.

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,3K

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными. 540

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 277

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 613

Энергетика Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. 1

Финансы Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент также были рекордными - 14,8 млрд руб. в перерасчете. 562

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 163

Общество Девятиклассники сдадут ОГЭ в своих школах Основной государственный экзамен (ОГЭ) ученикам девятых классов разрешили сдавать на базе школ, в которых они проходили обучение. 192

Экономика В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года. 67

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 48

Футбол Садио Мане хочет перейти в «Реал» Популярное издание «France Football» сообщает о желании форварда «Ливерпуля» Садио Мане присоединиться к мадридскому «Реалу».

Общество Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия. 18