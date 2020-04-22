Энергетика
ИзвестияВ Кремле оценили ситуацию с падением цен на нефть
В Кремле уверены, что не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак считает, что ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, так как это, по его словам, «бумажный рынок».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в связи со снижением цен на нефть, например, строить новые нефтехранилища, Песков отметил, что сперва нужно будет проанализировать ситуацию после начала действия новой сделки ОПЕК+.ТАСС05:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Комментарии
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом
Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.
RT на русском 07:56
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Общество
Мантуров: РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в восемь раз
РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз, до 800 единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 07:31
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Экономика
Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода
Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК 06:58
Футбол
«Спартак» поздравил Карреру с днём рождения
Евро-футбол.ру 07:09
Кино
Фильм «Спутник» покажут в онлайн-кинотеатрах
На следующей неделе состоится премьера картины в онлайн-кинотеатрах more.tv, wink и ivi.
NewInform 20 апреля в 09:14
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Здоровье
Власти Владивостока сообщили о крупном очаге заражения коронавирусом
Очаг заболевания COVID-19 обнаружен в клинической больнице 2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, сообщили в правительстве региона.
Политическая Экспертиза 06:07
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель.
Ведомости вчера в 23:47
Финансы
Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля
Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент также были рекордными - 14,8 млрд руб. в перерасчете.
Право.ру 07:34
Футбол
Юрген Клопп: когда пришёл в «Ливерпуль», знал, что меня могут уволить
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о начале карьеры в мерсисайдском клубе.
Чемпионат 07:24
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Девятиклассники сдадут ОГЭ в своих школах
Основной государственный экзамен (ОГЭ) ученикам девятых классов разрешили сдавать на базе школ, в которых они проходили обучение.
Севастопольская газета 05:52
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Политика
Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии
Сообщается, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером.
Lenta.ru 08:06
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Футбол
Садио Мане хочет перейти в «Реал»
Популярное издание «France Football» сообщает о желании форварда «Ливерпуля» Садио Мане присоединиться к мадридскому «Реалу».
ГЛАС.RU 03:03
Культура
Чем разозлил зрителей сериал «Зулейха открывает глаза»
Ведомости вчера в 17:02
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, известный врач и телеведущий Александр Мясников озвучил новый прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
Medical Note 03:59
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25