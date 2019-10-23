Политика
RT на русскомВ Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
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с чего всё началось
Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате", сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.РИА Новости03:26
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:36, Вашингтон
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
News.ru вчера в 09:48
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Гаджеты
Компания Sony представила смартфон Sony Xperia 1 Professional Edition
Sony Xperia 1 Professional Edition поступит в продажу 25 октября по цене 1320 долларов.
ITZine.ru 06:01
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Шоу-бизнес
Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл
Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru 10:45
Происшествия
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани (Таро) экстрадировали из России в Испанию.
Lenta.ru 11:02
Политика
Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
Газета.Ru 07:28
Кино
Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику Marvel
Рамблер 06:38
Спорт
Чемпионка Паралимпиады Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Чемпионка Паралимиады-2012 Марике Верворт в возрасте 40 лет использовала эвтаназию, чтобы уйти из жизни.
Pravda.Ru 05:22
Общество
Украину признали самой бедной страной Европы
Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.
Lenta.ru 10:19
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Футбол
РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 10:19
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Авто
Nissan может избавиться от бренда Datsun
Компания Nissan планирует отказаться от производства автомобилей под брендом Datsun, чтобы повысить рентабельность собственного бизнеса.
Движок 09:35
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Глава чешской марки в России — Ян Прохазка — рассказал журналистам о новых Skoda Octavia, Rapid и Karoq.
SpeedMe вчера в 01:53
Общество
Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке
На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.
РЕН ТВ 08:08
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36