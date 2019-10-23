Политика
RT на русскомВ Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
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Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате", сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.РИА Новости03:26
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