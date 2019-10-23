Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
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Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»

Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате", сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.
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В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

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Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

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