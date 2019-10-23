Политика
RT на русскомВ Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате", сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.РИА Новости03:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
Актриса Наталья Бочкарева, ставшая фигуранткой уголовного дела из-за задержания с наркотиками, пожаловалась на травлю в соцсетях.
Московский Комсомолец вчера в 10:35
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Армия и оружие
США унизило соглашение между Путиным и Эрдоганом
США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой РФ Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии.
URA.Ru 06:50
Общество
Роботы-полицейские появятся в России
Представитель компании Promobot Константин Покладок в ходе выставки "Интерполитех" заявил, что в России появятся роботы-полицейские.
Народные новости вчера в 23:03
Общество
Что скажет Цукерберг в Конгрессе в защиту криптовалюты Libra
Что скажет Цукерберг и почему ему не удастся удовлетворить любопытство конгрессменов - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:49
Политика
Путин заявил о намерении наращивать российское присутствие в Африке
В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка.
Известия 06:30
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
По мнению ученых, при употреблении большого количества молочных продуктов увеличиваются показатели инсулиноподобного фактора роста в организме, что провоцирует в организме целый каскад реакций.
Соловей.Инфо 02:44
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Космос
Ученые обнаружили необычную галактику
ГЛАС.RU 02:48
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Общество
В Совете Федерации объявили эвакуацию
В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 21 октября в 02:03
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Происшествия
Мать погибшего футболиста: участок, где был сын, распустили в отпуск
Мать погибшего после задержания футболиста черняховского "Прогресса" Ивана Вшивкова Ольга рассказала о том, что случилось с полицейскими после того, как инцидент приобрел огласку в СМИ, передает Sport24.
Газета.Ru 06:17
Политика
В Ливии остались двое задержанных россиян
В Ливии остались только двое задержанных граждан России, обвиняемых в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране, сообщил «РИА Новости» в среду, 23 октября, руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Известия 01:59
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Футбол
Неймар пропустил половину матчей «ПСЖ» с момента перехода за € 222 млн
Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустил матч третьего труа группового отбора Лиги чемпионов с бельгийсим "Брюгге", завершившийся победой парижан со счетом 5:0.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
Причиной гибели людей на руднике Таймырский стал недостаток кислорода
RT на русском 05:40
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве
Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:07