Политика

ТрудТрудВ Кремле ответили Зеленскому насчет встречи «нормандской четверки»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны выполнило свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время. "Формула Штайнмайера", названая так по имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, касается особого статуса Донбасса.
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Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»

Киев не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате", сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила свою часть договоренностей и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время.
РИА Новости03:26

Подробнее о событии

В Кремле не разделяют оптимизма Зеленского по встрече «нормандской четверки»

Газета.Ru08:40

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

RT на русском03:46

Кремль оценил слова Зеленского о готовности к саммиту «четверки»

РБК03:38

Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»

РИА Новости03:26

Кремль заявил об отсутствии изменений, ведущих к подготовке нормандского саммита

ФАН03:18

Кремль ответил на слова Зеленского о выполнении условий для «нормандского формата»

Известия03:02

В Кремле не увидели предпосылок для созыва «нормандской четверки»

Московский Комсомолец02:51
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Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Политика

Британский парламент отклонил законопроект Джонсона о Brexit

За несколько часов до голосования премьер предупредил, что если план по выходу из ЕС не будет поддержан, то законопроект снимут с рассмотрения и инициируют досрочные выборы в парламент.
Страна Советов on-line 06:40
Экономика

Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим

Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Армия и оружие

В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии

Россия не считает необходимым создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности под международным контролем.
РБК 09:58
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Общество

ФСИН намерена привлечь к труду всех осужденных в российских колониях

ФСИН рассчитывает привлечь к труду 100% осужденных на предприятиях в российских колониях, получив дополнительные государственные и муниципальные заказы.
ТАСС 04:34
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК 05:29
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Армия и оружие

Российская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа

ТК Звезда 02:12
Футбол

Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 09:37
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Гаджеты

«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru вчера в 09:48
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Кино

Новый «Терминатор» не понравился кинокритикам

Все же критикам не понравился новый эпизод в киносаге с Арнольдом Шварценеггером.
Дни24 07:48
Общество

Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы

Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.
Lenta.ru 08:39
Транспорт

Власти предложили ввести денежные поощрения за аккуратное вождение

В конце августа в Госдуме предложили ввести поправки в КоАП, предполагающие освобождение водителей от административных штрафов за нарушения ПДД, не зафиксированных на портале госуслуг в течение десяти дней.
РБК 09:35
Армия и оружие

WikiLeaks представил противоречащий выводам ОЗХО по Сирии доклад

Изучив представленные химические анализы, взятые на месте предполагаемого инцидента, баллистические исследования и показания свидетелей, члены комиссии пришли к выводу, что основная информация была скрыта от общественности для того, чтобы подогнать выводы расследования под «определенный результат».
REGNUM 09:15
Политика

Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов

Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.
РБК 06:28
Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

РБК 08:20
Происшествия

Опубликовано видео из полицейского участка, где обварили футболиста

Газета.Ru 06:48
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости вчера в 11:31
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Политика

Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта

В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Газета.Ru 05:02
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