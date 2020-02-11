В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба. Любая террористическая активность должна пресекаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле оценили ситуацию в Идлибе

Кино Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020» Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.

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Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Кино Тайка Вайтити нашёл соавтора для сценария четвёртого «Тора» Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити пригласил Дженнифер Кэйтин Робинсон написать совместно сценарий для новой части фильма «Тор».

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Экономика В России пенсионерам повысили доплату за возраст В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.