Армия и оружие

РосбалтРосбалтВ Кремле оценили ситуацию в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба. Любая террористическая активность должна пресекаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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