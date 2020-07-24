Политика
RT на русскомВ Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Время Биробиджана23 июля в 22:37
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Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
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Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Политика
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Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
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На 27 июля в госпитале находятся 165 больных, то есть он загружен на 83%, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
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Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Армия и оружие
Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
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В 61 год Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева станет новой ведущей скандально известного шоу Дом-2.
iReactor вчера в 04:11
Наука
Университет Лагос создал новый способ биометрической идентификации
Ученые полагают, что можно идентифицировать друг друга по смеху. Университет Лагос создал новый способ биометрической идентификации.
Piter.tv 07:01
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Полный ТОП-11 от Тарантино представлен ниже: 1.
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Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 09:13
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В Балаково от коронавируса скончались два медработника
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В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
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На выплаты могут рассчитывать пожилые российские граждане, которые работали в течение всего 2019 года. Это будет автоматический перерасчет.
Evo-rus.com 09:47
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
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Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
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ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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Китай испытал крупнейший в мире самолет-афибию AG600
В Китае прошли испытания крупнейшего в мире перспективного самолета-амфибии AG600.
МонаВиста 08:23
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Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
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Власти Свердловской области продлили до 3 августа срок действия периода самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.
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Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
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Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом
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