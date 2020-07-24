Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: ситуация в Хабаровске успокаивается

Вести.Ru06:54

Кремль считает преждевременным оценивать результаты работы Дегтярева

ТАСС06:18

В Кремле прокомментировали первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Время Биробиджана23 июля в 22:37

В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается

РИА Новости06:21

Порок властной вертикали: почему Дегтярев отказался от общения с народом

ИА "Реалист"24 июля в 03:01

Кремль оценил первую неделю работы Дегтярева в Хабаровском крае

Lenta.ru07:01

В Кремле оценили работу Дегтярёва в первые дни в Хабаровском крае

Мойка7823 июля в 18:39
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Армия и оружие

База ВВС США усилилась на Аляске двумя F-35A для контроля над Арктикой

Вечерний курьер 07:37
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Политика

Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54
Футбол

Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Политика

Спикер палаты представителей США дала Трампу новое прозвище

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в эфире телеканала CBS News дала президенту США Дональду Трампу новое прозвище.
РИА Новости 09:43
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Происшествия

Сергея Удальцова задержали в Москве

Интерфакс 10:38
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Кино

Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
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Здоровье

Из 200 мест в бийском коронавирусном госпитале заняты 165

На 27 июля в госпитале находятся 165 больных, то есть он загружен на 83%, сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.
Бийский рабочий 04:29
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
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Армия и оружие

Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
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Шоу-бизнес

В 61 год Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева станет новой ведущей скандально известного шоу Дом-2.
iReactor вчера в 04:11
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Наука

Университет Лагос создал новый способ биометрической идентификации

Ученые полагают, что можно идентифицировать друг друга по смеху. Университет Лагос создал новый способ биометрической идентификации.
Piter.tv 07:01
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Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Полный ТОП-11 от Тарантино представлен ниже: 1.
Киноафиша России 08:53
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 09:13
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Здоровье

В Балаково от коронавируса скончались два медработника

В области от COVID-19 скончалось два медработника.
Go64.ru 07:27
Общество

Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40
1
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

На выплаты могут рассчитывать пожилые российские граждане, которые работали в течение всего 2019 года. Это будет автоматический перерасчет.
Evo-rus.com 09:47
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Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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Авто

АвтоВАЗ представил спецверсию универсала Lada Largus Cross

Пресс-служба тольяттинского автогиганта сообщила о начале производства новой версии своего популярного автомобиля в комплектации Quest.
Слово и Дело 10:17
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Общество

Китай испытал крупнейший в мире самолет-афибию AG600

В Китае прошли испытания крупнейшего в мире перспективного самолета-амфибии AG600.
МонаВиста 08:23
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Спорт

Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Власти Свердловской области продлили до 3 августа срок действия периода самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.
Rambler News Service 09:12
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Политика

Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
Evo-rus.com вчера в 22:55
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Наука

Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом

Evo-rus.com 09:21
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