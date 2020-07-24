Политика
RT на русскомВ Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Время Биробиджана23 июля в 22:37
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СИЗО эвакуировали в Москве из-за пожара
На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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Общество
В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ
Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ.
МонаВиста 05:15
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Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
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Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
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Лезги газет 01:28
Финансы
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Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
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Evo-rus.com 05:59
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
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МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня
Агентство Москва 09:03
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Происшествия
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Футбол
АЕК продлил контракт с Чигринским
Защитник футбольного клуба АЕК Дмитрий Чигринский продлил трудовой контракт до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv 09:19
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
RT на русском 08:16
Культура
Дивный, но не новый мир
О, дивный новый мир (сериал, первый сезон, США, 2020; доступен на КиноПоиск HD) Поразительно, все-таки, как самые возвышенные и дивные утопии человечества неумолимо оборачиваются своей противоположностью — идеалом с приставкой «анти».
Expert.ru 25 июля в 06:06
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Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.
Lenta.ru 09:06
Происшествия
Морской пехотинец госпитализирован после салюта в Североморске
На Северном флоте проводится проверка после травмирования морского пехотинца во время салюта в День ВМФ в Североморске.
РЕН ТВ 08:59
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
Потанин возглавит новый комитет по рискам «Норникеля»
В целях повышения эффективности риск-менеджмента «Норильский никель» учредит новый комитет по рискам.
Компания 08:25
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
Общество
Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44