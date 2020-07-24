Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать765

Подробнее о событии

Песков: ситуация в Хабаровске успокаивается

Вести.Ru06:54

Кремль считает преждевременным оценивать результаты работы Дегтярева

ТАСС06:18

В Кремле прокомментировали первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Время Биробиджана23 июля в 22:37

В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается

РИА Новости06:21

Порок властной вертикали: почему Дегтярев отказался от общения с народом

ИА "Реалист"24 июля в 03:01

Кремль оценил первую неделю работы Дегтярева в Хабаровском крае

Lenta.ru07:01

В Кремле оценили работу Дегтярёва в первые дни в Хабаровском крае

Мойка7823 июля в 18:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:51, Ашберн
Происшествия

СИЗО эвакуировали в Москве из-за пожара

На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 09:45
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
89
Общество

В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ

Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ.
МонаВиста 05:15
208
Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
406
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
240
Здоровье

Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет

ToDay News Ufa 01:46
25
Авто

Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России

По информации источника, 4 из 5 моделей Skoda, которые будут представлены на рынке России, пережили обновление.
Лезги газет 01:28
48
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
54
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
1,3K
Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
72
Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
183
Происшествия

Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки

Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
38
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня

Агентство Москва 09:03
3
Шоу-бизнес

Илон Маск отреагировал на угрозы со стороны Джонни Деппа

Bimru.ru 05:01
2
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
321
Происшествия

Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы

РИА Новости 09:05
65
Происшествия

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
460
Футбол

Луческу покинул киевское «Динамо» спустя 4 дня после назначения

Газета.Ru 09:34
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
133
Футбол

АЕК продлил контракт с Чигринским

Защитник футбольного клуба АЕК Дмитрий Чигринский продлил трудовой контракт до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Советский спорт 05:37
Кино

Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv 09:19
2
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
RT на русском 08:16
Культура

Дивный, но не новый мир

О, дивный новый мир (сериал, первый сезон, США, 2020; доступен на КиноПоиск HD) Поразительно, все-таки, как самые возвышенные и дивные утопии человечества неумолимо оборачиваются своей противоположностью — идеалом с приставкой «анти».
Expert.ru 25 июля в 06:06
Общество

Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.
Lenta.ru 09:06
Авто

В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка

32CARS.ru 02:50
18
Происшествия

Морской пехотинец госпитализирован после салюта в Североморске

На Северном флоте проводится проверка после травмирования морского пехотинца во время салюта в День ВМФ в Североморске.
РЕН ТВ 08:59
2
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Первую часть серии S.T.A.L.K.E.R. в свое время метко прозвали «Ждалкером»: за годы разработки игра сменила концепцию, лишилась многих механик, несколько раз переносилась и вышла гораздо позже обещанных изначально сроков.
Srnsk 25 июля в 08:24
563
Общество

Потанин возглавит новый комитет по рискам «Норникеля»

В целях повышения эффективности риск-менеджмента «Норильский никель» учредит новый комитет по рискам.
Компания 08:25
Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:02
104
Общество

Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное