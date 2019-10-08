Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе

Как подчеркнул представитель Кремля, главная задача состоит в том, чтобы помочь Украине справиться с проблемой юго-востока. Лукашенко на форуме в Минске заявил, что «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины».
Читать в источнике
Комментировать213
Дмитрий Песков
Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:29

Подробнее о событии

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте России и Украины в Донбассе

Ведомости05:39

Лукашенко призвал Запад принять участие в разрешении конфликта в Донбассе

Известия04:25

Песков: важно не определять роль России в конфликте на Украине, а помочь его разрешить

ТАСС05:49

Кремль назвал неважным мнение других стран о роли России на Донбассе

РБК05:29

Кремль ответил Лукашенко на слова о конфликте России и Украины

Московский Комсомолец05:58

Президент Белоруссии разделил проблему Донбасса на всех

Коммерсантъ04:17

Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

РИА Новости04:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Футбол

Ибрагимович забил шикарный гол в последнем туре MLS

Чемпионат вчера в 03:03
Политика

Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
РИА Новости 07:31
Происшествия

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Общество

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.
RT на русском 06:01
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
РИА Новости 04:26
Политика

Власти США ввели санкции против 28 китайских организаций

Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций.
Телеканал RTVI вчера в 18:47
Политика

Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца

Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
Космос

На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников

Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Дни24 05:02
Армия и оружие

Иран предостерег Турцию от операции в Сирии

Ранее официальный представитель Пентагона (Минобороны США) Джонатан Хоффман отметил, что новая операция Турции в Сирии против местных курдов может спровоцировать дестабилизацию обстановки в самой Турции.
Журналистская правда 07:12
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Энергетика

Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе

Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
РИА Новости 07:11
Политика

Путин наградил американского астронавта

Российская газета 06:23
Политика

Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили главу Российского государства Владимира Путина с днем рождения.
REGNUM 05:33
Происшествия

У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

ТАСС 05:53
Политика

Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций

Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений и инвестиционной деятельности.
РБК 07:45
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Происшествия

Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

Газета.Ru 07:47
Экономика

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости 06:50
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Известия вчера в 22:14
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Lenta.ru 07:38
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева прервала молчание после слухов об исчезновении

Накануне Наталья Бочкарева прервала молчание. В комментарии РБК она рассказала о своем самочувствии.
RuNews24.ru 07:38
Политика

Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Политика

Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам

Чуть позже с официальным заявлением выступил и ее директор Стас Христов, который попросил публику не спекулировать болезнью артистки.
StarHit.ru вчера в 04:00
Наука

Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам

Британский консорциум Cranfield Aerospace Solutions занялся разработкой проекта конвертации пассажирского самолета Britten-Norman Islander с поршневыми двигателями в гибридный летательный аппарат.
N+1 вчера в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное