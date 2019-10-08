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RT на русскомВ Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Как подчеркнул представитель Кремля, главная задача состоит в том, чтобы помочь Украине справиться с проблемой юго-востока. Лукашенко на форуме в Минске заявил, что «не надо говорить, что это не конфликт России и Украины».
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Неважно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:29
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