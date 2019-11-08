Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
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В Кремле отреагировали на три сценария развития России от Макрона

РБК06:46

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

РИА Новости05:36

Песков: Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует

ТАСС05:11

В Кремле оценили сценарии развития России «от Макрона»

Российская газета05:31

Кремль прокомментировал заявленные Макроном сценарии развития России

RT на русском05:11

Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России

Lenta.ru04:58

Москве импонирует взгляд Макрона на пути развития РФ

Интерфакс - Россия04:52
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Космос

Телескоп на МКС поймал мощнейший сигнал из далекого космоса

Сусанин 08:09
Армия и оружие

Пентагон заявил, что США не получают прибыли от сирийской нефти

DP.RU вчера в 12:47
Общество

Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 06 ноября в 09:38
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Футбол

Акинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой

Metaratings вчера в 17:09
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих как главу "новой церкви" Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Театры

В Москве запретили спектакль по мотивам сказки о Чиполлино

Как говорит режиссер Александр Таттари, его спектакль "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам повести Джанни Родари "Приключения Чиполлино" вначале отобрали в программу XVI Международного театрального фестиваля любительских театров "Молодые-молодым", но потом неожиданно запретили к показу.
Новые Известия 08:23
Спорт

В Call of Duty: Modern Warfare добавят две новые карты

3DNews 01:30
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Космос

В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 вчера в 10:55
Общество

Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур

О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Футбол

Родриго стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Реала» Родриго.
Bookmaker-ratings.ru 08:17
Политика

«Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»

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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Политика

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00
Экономика

Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
ТАСС 07:30
Политика

Иностранный беспилотник сбили в Иране

В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

REGNUM 04:04
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Назван самый красивый смартфон 2019 года в Китае

В Китае был назван смартфон этого года, который имеет самый красивый дизайн. Победителем этого конкурса оказался Meizu 16s Pro.
Газета DAILY 06:44
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Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Экономика

Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
Российская газета 07:50
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
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Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
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Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
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