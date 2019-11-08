Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
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В Кремле отреагировали на три сценария развития России от Макрона

РБК06:46

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

РИА Новости05:36

Песков: Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует

ТАСС05:11

В Кремле оценили сценарии развития России «от Макрона»

Российская газета05:31

Кремль прокомментировал заявленные Макроном сценарии развития России

RT на русском05:11

Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России

Lenta.ru04:58

Москве импонирует взгляд Макрона на пути развития РФ

Интерфакс - Россия04:52
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Здоровье

Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
Общество

Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Политика

КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению

В Китае заявили, что страна не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями.
Комсомольская правда 08:04
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Экономика

МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:35
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru 10:03
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала смену имиджа

Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 06:37
Шоу-бизнес

Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Политика

В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия вчера в 16:27
Армия и оружие

Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160

Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс вчера в 16:35
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Общество

В Грузии начались столкновения противников ЛГБТ и полиции

Столкновения противников ЛГБТ и полиции начались у кинотеатра в грузинской столице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 10:49
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти

ГЛАС.RU вчера в 13:25
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Религия

РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Игры

В Diablo IV будут микротранзакции

Blizzard добавит в Diablo IV не только платные DLC, но и микротранзакции.
CyberSport.ru 09:50
Армия и оружие

Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море

RT на русском 10:42
Кино

Кинокомикс равно кино плюс комикс

За расследование берется полицейский сыщик по фамилии Ростов, которого играет Евгений Цыганов.
Российская газета вчера в 09:25
Общество

Медведев продлил действие «плоских тарифов» для Аэрофлота на 2020 год

В сообщении говорится, что действие «плоских тарифов» будет продлено на 2020 год.
Красная весна 10:28
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Футбол

Платини потребовал от УЕФА €7,2 млн

По информации издания, Платини подал иск к УЕФА на общую сумму в €7,2 млн, из которых €5,5 млн составляет задолженность по зарплате.
REGNUM 07:11
Авто

В Сети показали фото обновленной Lada Vesta

Новая Lada Vesta в комплектации Exclusive попала в объективы журналистов и теперь появилась возможность оценить все изменения, который произошли с седаном.
32CARS.ru 01:29
Происшествия

В Нижнем Новгороде трое таксистов до смерти избили пассажира

Драка закончилась быстро — втроем таксисты повалили нижегородца на землю, и один из них продолжил наносить ему удары.
Нижний Новгород on-line 00:40
Политика

Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву

В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Футбол

Семак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас

News.ru 05:18
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