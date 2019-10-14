Настоящему же остаются в основном и по большей части поверхностные и торопливые оценки. И это не просто несправедливо, но и легкомысленно и даже безответственно. Тем ценнее попытка осмыслить наше политическое настоящее, предпринятая «Комментариями».

с чего всё началось

Конечно, опыт руководства Путина, его методы, эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских и международных дел - и разрушения монополярного гегемонизма, и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности - в этом плане, конечно, трудно переоценить вклад Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему не импонирует термин «путинизм». Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать статью помощника российского лидера Владислава Суркова, назвавшего путинизм хорошо работающим методом властвования.

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Политика В Киеве стартовал марш украинских националистов В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.

Армия и оружие NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.

Политика Преемница Меркель высказалась о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.

Происшествия В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.

Экономика Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.

Экономика Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».

Происшествия СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела» Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».

Здоровье Медведев расширил список жизненно важных лекарств Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.

Происшествия Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Происшествия В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная» В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Экономика «Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.

Кино Вышел финальный трейлер «Холодного сердца 2» В Сети появился заключительный трейлер анимационного фильма студии Disney «Холодное сердце 2», который выходит в российский прокат 28 ноября.

Здоровье У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см "В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Происшествия В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия.

Армия и оружие Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине? На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.