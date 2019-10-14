Политика
РБКВ Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему не импонирует термин «путинизм». Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать статью помощника российского лидера Владислава Суркова, назвавшего путинизм хорошо работающим методом властвования.
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Конечно, опыт руководства Путина, его методы, эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских и международных дел - и разрушения монополярного гегемонизма, и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности - в этом плане, конечно, трудно переоценить вклад Путина.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 07:53
с чего всё началось
Настоящему же остаются в основном и по большей части поверхностные и торопливые оценки. И это не просто несправедливо, но и легкомысленно и даже безответственно. Тем ценнее попытка осмыслить наше политическое настоящее, предпринятая «Комментариями».Актуальные комментарии03:11
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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