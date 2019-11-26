В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление источника о возможности встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

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