Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили слова источника о возможности встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление источника о возможности встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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