В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 26 ноября.

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