Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 26 ноября.
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Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости01:03

Подробнее о событии

Песков развеял скептические заявления о переговорах Путина и Трампа

Телеканал 360°03:25

Песков: В Кремле нет скепсиса по поводу возможной встречи Путина и Трампа

Life.ru01:52

В Кремле исключили скепсис по поводу возможности встречи Путина и Трампа

РБК01:42

В Кремле оценили слова источника о возможной встрече Путина и Трампа

Газета.Ru03:26

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

Lenta.ru02:13

Песков опроверг скептические заявления насчет встречи Путина и Трампа

РИА Новости01:03

Песков опроверг скепсис в отношении Кремля к встрече Путина и Трампа

REGNUM03:09
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Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.
Lenta.ru 04:58
Спорт

Вице-президент WADA считает, что МОК выступит против решения по России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд высказала мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет противодействовать отстранению России от международных соревнований.
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Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
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Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание о женитьбе

Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» рассказал, почему не женился. В гостях у него была Анна Ковальчук.
Дни24 вчера в 17:05
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София Ротару никогда не спонсировала АТО — концертный директор

По словам концертного директора певицы, Ротару никогда не спонсировала войну — эта информация была сфабрикована украинскими СМИ.
Украина.ру 02:40
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Российская газета вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Общество

На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
АБН 01:21
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Отступившее на 100 метров Азовское море вернулось в привычные берега

Пока же ветер утих, и уровень моря в этом районе восстановился. Подробнее: "Азовское море отступило от берега на 100 метров"
Московский Комсомолец 05:14
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
REGNUM вчера в 22:54
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Происшествия

В жилом доме в Петербурге произошел хлопок

Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
ТАСС 05:15
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Интерфакс 03:34
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Экономика

России захотели заплатить за солярку алмазами

Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы.
Lenta.ru 04:30
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Общество

Как будут выглядеть дети Кейт Миддлтон и сын Меган Маркл через 20 лет

Бьюти-портал Cosmetify решил пофантазировать и опубликовал свое предположение насчет того, как же через два десятка лет будут выглядеть наследники престола, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также малыш Арчи.
Woman.ru 03:19
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Известия вчера в 11:27
Общество

Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны за заключение невыгодных контрактов с РФ

Бывшие члены правления EuRoPol GAZ задержаны в Польше по обвинениям в заключении невыгодных контрактов на доставку российского газа, сообщает генеральная прокуратура.
ПРАЙМ 04:28
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
РИА Новости 03:46
Единоборства

Кокляев рассказал, что изменил в тренировках перед боем с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал об изменениях, которые он внёс в тренировки в преддверрии поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Чемпионат вчера в 02:06
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета вчера в 04:15
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Гаджеты

Распродажа: Samsung снизила цены на телевизоры в России. Некоторые подешевели в два раза

Например, 82-дюймовая флагманская модель Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 подешевела в два раза и теперь стоит 199 000 рублей вместо 399 000.
Dgl.ru 23 ноября в 10:10
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