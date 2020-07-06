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Газета.RuГазета.Ru

Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что подобные сообщения не способствуют урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. До этого в СМИ появились данные о том, что Россия якобы имеет планы по вторжению на юг Украины с целью обеспечить Крыму воду из Днепра.В источнике
С чего всё началось

В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии. Ранее главком украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что если Россия атакует Херсонскую область, то Украина начнет полномасштабные боевые действия.
РИА Новости06:51
Подробнее о событии

Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению

РБК07:25

В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины

RT на русском06:52

Кремль отреагировал на заявление ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

Lenta.ru06:20

Кремль: сообщения о том, что Россия может напасть на Украину - абсолютная глупость

Вести.Ru06:38

Песков назвал сообщения о планах вторжения России на Украину абсолютной глупостью

ТАСС06:24

Песков назвал глупостью сообщения о планах РФ начать военную операцию на юге Украины

Интерфакс06:21

Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину

Газета.Ru06:45
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ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», — отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости08:31
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Ученые открыли генетическую предрасположенность к смерти от COVID-19

Как свидетельствуют результаты исследования геномов жертв коронавирусной инфекции, а также выживших после болезни определенные генные мутации, а именно пять вариаций в четырех генах, могут увеличить риск смертельного исхода до 13 раз.
ИА Красная Весна07:40
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Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости08:00
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Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новостивчера в 10:46
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Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко», — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.
ODDS.ru05:10
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Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Корейский концерн Hyundai планирует в октябре этого года внедрить на территории России новую схему реализации авто, благодаря которой у клиентов появится возможность покупать машины напрямую с завода "Хендэ Мотор СНГ", который находится в Петербурге.
Piter.tv04:10
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