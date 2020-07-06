Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину
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Представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что подобные сообщения не способствуют урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. До этого в СМИ появились данные о том, что Россия якобы имеет планы по вторжению на юг Украины с целью обеспечить Крыму воду из Днепра.В источнике
С чего всё началось
В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии. Ранее главком украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что если Россия атакует Херсонскую область, то Украина начнет полномасштабные боевые действия.
РИА Новости06:51
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