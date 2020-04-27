В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Шоу-бизнес Раиса Рязанова впервые публично рассказала о смерти сына Советская и российская актриса Раиса Рязанова впервые на телевидении в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о смерти своего единственного сына Данилы Перова.

Политика Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи. 3

Экономика В Воронеже для пострадавшего бизнеса снизят ЕНВД Проект решения согласован с налоговой службой, убежден, что депутаты гордумы его поддержат, и ставка ЕНВД будет снижена в два раза — c 15 до 7,5 %, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Наука Потеря обоняния связана с легкой формой COVID-19 Результаты анализа показали, что пациенты, которые были госпитализированы для лечения COVID-19, значительно реже сообщали о потере обоняния (26,9 процента по сравнению с 66,7 процента для пациентов с COVID-19, лечившихся в амбулаторных условиях). 10

Экономика Гендиректором АКРА стал бывший зампред ЦБ Михаил Сухов Генеральным директором рейтингового агентства АКРА назначен Михаил Сухов, который с 2012 по 2016 годы занимал пост зампредседателя Банка России.

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 200

Игры Deadly Premonition 2 выйдет 10 июля — это сиквел-приквел Rising Storm Games неожиданно объявила дату выхода сиквела Deadly Premonition — он появится 10 июля только на Nintendo Switch.

Происшествия В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.

Происшествия Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемую по делу Шеремета Киевский апелляционный суд Украины оставил под арестом до 30 мая Юлию Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Игры Захвати планету: ремейк Destroy All Humans! выйдет в июле В Destroy All Humans! игроки возьмут на себя роль пришельца-захватчика, которому предстоит подготовить планету к полномасштабному вторжению своей расы.

Общество Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции 27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.

Здоровье Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто. 99

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,5K